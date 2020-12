Rathenow: Letzter Abschnitt der Genthiner Straße wird saniert

Rathenow

In der Genthiner Straße wird der Endspurt angezogen. Heute (7. Dezember) beginnt der dritte und letzte Bauabschnitt der Sanierung. In Angriff genommen wird der Abschnitt von der Aral Tankstelle bis zum Kreisverkehr am westlichen Ende der Straße. Nach Auskunft aus dem Rathenower Rathaus wird dieses Teilstück bis zum 18. Dezember vollständig für den Straßenverkehr gesperrt.

Die Aral Tankstelle ist während der Bauzeit weiterhin aus östlicher Richtung erreichbar. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren. Auch der Kreisverkehr bleibt befahrbar, nur die Ausfahrt Genthiner Straße wird gesperrt.

Gebhardtsiedlung wird Sackgasse

Mit dem dritten Bauabschnitt sind nach Auskunft aus dem Rathenower Bauamt verkehrliche Änderungen im Umfeld verbunden. So wird die Gebhardtsiedlung in Richtung Genthiner Straße zur Sackgasse. Die Einbahnstraßenregelung in diesem Abschnitt der Gebhardtsiedlung wird aufgehoben, damit Wohnhäuser und Gewerbe erreichbar bleiben. Die großräumige Umfahrung der Baustelle führt über die B 188-Ortsumgehung.

Ende Oktober hatte die in drei Bauabschnitte unterteilte Sanierung begonnen. Die beiden ersten Teilstücke von der Friedensbrücke bis zur Aral-Tankstelle sind fertig und können schon wieder befahren werde.

Im Zuge der Sanierung werden die beiden obersten Schichten abgefräst und durch eine neue Oberfläche ersetzt. Rund 600 000 Euro lässt die Stadt Rathenow sich die Straßensanierung kosten.

Von Markus Kniebeler