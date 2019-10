Linke will mit Kunstwerk an Offizierscasino erinnern

Rathenow

Das Offiziercasino steht nicht mehr, die Trümmer des einstigen Denkmals liegen säuberlich getrennt auf dem Grundstück an der Berliner Straße/Ecke Bahnhofstraße.

Neben Mauerwerk und Betonteilen gibt es einen Haufen mit rostigen Stahlträgern, die in dem Haus verbaut waren. Geht es nach dem Willen der Rathenower Linken, sollten diese Träger nicht entsorgt, sondern gesichert werden. „Wir plädieren dafür, ein Kunstwerk zu errichten, das an das in den letzten Wochen abgerissene Offizierscasino erinnern soll“, sagt der Stadtverordnete Marcel Böttger.

Marcel Böttger (Linke) hatte die Kunstwerk-Idee. Quelle: Uwe Hoffmann

„Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass dieses das Stadtbild prägende Gebäude nicht in Vergessenheit gerät“, erklärt Böttger die Initiative. Möglicherweise finde sich ein Künstler, der aus den Stahlträgern des Casinos eine Skulptur gestalten wolle.

Dazu müssen die Träger erst einmal gesichert werden. Man habe diese Bitte an Danny Harwardt, den Geschäftsführer der Rathenower Wohnungsbaugesellschaft (KWR), der das Casino gehört, herangetragen.

Am Montagmittag jedenfalls lagen die rostigen Träger noch auf dem Grundstück. Allerdings ist es bis zum Kunstwerk noch ein weiter Weg. Zuerst muss ein Künstler gefunden werden, der mit dem Material arbeiten will. Und dann ist natürlich die Frage der Finanzierung zu klären.

„Wir werden unseren Plan im nächsten Bildungsausschuss vorstellen“, so Böttger. Wenn dieser dort auf Zustimmung stoße, werde man sich über die weiteren Schritte verständigen.

Nun könnte der Einwand kommen, dass auf dem Grundstück ja bereits der Gedenkstein für Generalfeldmarschall Prinz Friedrich Carl von Preußen aufgestellt werden soll, der im vergangenen Jahr im Erdreich gefunden wurde. Das sei ja in Ordnung, so Böttger. Aber der Stein erinnere ja nicht so sehr an das Casino, sondern an die Tradition der Zietenhusaren. Mit dem Kunstwerk aber solle dezidiert an das Bauwerk erinnert werden.

Förderverein hütet Erinnerungsstücke

Sollten die Stahlträger tatsächlich eine Wiederverwendung in einem Kunstwerk finden, wären das nicht die einzigen Erinnerungsstücke an das Gebäude, das über 100 Jahre lang das Stadtbild an dieser prominenten Stelle prägte. Mitglieder des Fördervereins Heimatmuseum der Stadt Rathenow haben Stuckteile der einstigen Casinodecke gesichert. Diese sollen aufgearbeitet und dann der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Außerdem wurden beim Abriss derGrundstein und die Zeitkapsel gefunden. Auch diese beiden Erinnerungsstücke sollen dem Förderverein Heimatmuseum übertragen werden, damit dieser sie ausstellen kann.

Von Markus Kniebeler