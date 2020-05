Rathenower Fachausschüsse sollen wieder tagen

Rathenow

Die Tagung der Rathenower Stadtverordneten am 6. Mai könnte das Signal für eine langsame Wiederbelebung des politischen Betriebs in der Stadt gewesen sein. Nach der Sitzung jedenfalls waren sich die Abgeordneten einig, unter Einhaltung der vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen das Tagungsgeschäft langsam wieder in Gang zu bringen.

Klärung am Montag

Corrado Gursch, Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, sagte auf MAZ-Anfrage, dass es zu diesem Thema am kommenden Montag ein Treffen der Fraktionsvorsitzenden mit dem Rathenower Hauptamtsleiter und ihm selber geben soll. Dabei werde man klären, wie unter Einhaltung der coronabedingten Sicherheitsvorschriften getagt werden könne.

Dabei wird es auch darum gehen, einen geeigneten Tagungsort zu finden. Bei der Sitzung der Stadtverordneten am 6. Mai war es gelungen, die Tische im Blauen Saal so aufzustellen, dass der Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen den Abgeordneten gewahrt blieb. Allerdings mussten die Zuschauer im benachbarten Clubraum Platz nehmen, weil der Platz hinter den Abgeordnetenreihen nicht ausreichte.

Weinbergaula als Tagungsort

„Möglicherweise findet die Stadtverordnetenversammlung am 24. Juni in der frisch sanierten Weinbergaula statt“, so Gursch. Dort sei genügend Platz, Abgeordnete und Zuschauer müssten nicht auf unterschiedliche Räume verteilt werden.

Am Montag soll auch festgelegt werden, welche der Fachausschüsse den Sitzungsbetrieb wieder aufnehmen. Weil der Platzbedarf geringer ist, dürfte es kein Problem sein, einen geeigneten Raum zu finden.

„Es werden dennoch nicht alle Ausschüsse tagen“, so Gursch. Klar scheint zu sein, dass der Finanzausschuss einberufen wird. Während der bedrohlichen Finanzlage, in welche die Stadt wegen der Coronakrise zu rutschen droht, sei eine Zusammenkunft dieses Ausschusses unverzichtbar, so die einhellige Meinung der Stadtverordneten.

