Rathenow: Machbarkeitsstudie soll Klarheit zur Jederitzer Brücke bringen

Rathenow

Dass die Frage, was mit der Jederitzer Brücke passieren soll, nicht von heute auf morgen zu lösen sein wird, dürfte mittlerweile jedem, der sich auch nur ein bisschen mit der komplizierten Gemengelage aus Zuständigkeiten, baulichen Komplikationen und Finanzierungsfragen beschäftigt hat, klar sein. Und so ist es nicht verwunderlich, dass auch in der Sitzung des Bauausschusses am Dienstagabend kein Königsweg gefunden wurde.

Wie sich in vergangenen Sitzungen bereits angedeutet hatte, gibt es derzeit keinen Konsens darüber, für welche Nutzung die Brücke künftig taugen soll. Denn das ist die entscheidende Frage: Soll die volle Verkehrsfunktion des Übergangs wiederhergestellt werden? Sollen an dieser Stelle also wieder motorisierte Fahrzeuge den Stadtkanal überqueren dürfen? Oder belässt man es dabei, dass die Brücke nur noch von Fußgängern oder Radfahrern genutzt wird?

Mehrheit für Verkehrsnutzung

Eine Mehrzahl der Stadtverordneten, das ist mittlerweile klar, befürwortet es, dass wieder Autos über die seit Ende 2019 für den motorisierten Verkehr gesperrten Brücke rollen. „Wir brauchen diese Verkehrsanbindung zur Entlastung der Innenstadt“, stellte Jörg Rakow (CDU) klar. Und sein Parteikollege Wolfram Bleis sagte, dass eine Überfahrt an dieser Stelle nicht nur eine Sache des Komforts, sondern auch der Sicherheit sei. Für Rettungskräfte sei es unerlässlich, die Brücke wieder nutzen zu können.

Benno Rentmeister (Linke) bemängelte, dass die Brückendebatte fast ausschließlich aus der Perspektive der Autofahrer geführt werde. Dabei sei es gerade in der heutigen Zeit notwendiger denn je, sich Gedanken über Alternativen zum motorisierten Verkehr zu machen.

Christian Rieck (Die Partei) nahm diesen Gedanken auf. Bevor man über Sanierungs- und Neubaupläne rede, müsse man erst einmal ein schlüssiges Verkehrskonzept entwickeln.

Appell des Bauamtsleiters

Genau das hatte Bauamtsleiter Matthias Remus am Anfang der Debatte, als auf Antrag der CDU ein Beschluss zur Bereitstellung von Planungsmitteln gefasst werden sollte, angemahnt. „Bevor wir irgendwelche Planungen beauftragen, müssen wir doch die grundsätzlichen Fragen klären“, sagte er. Etwa, welcher Verkehr künftig auf der Brücke erlaubt werden solle, wie die hinführende Jederitzer Straße zu gestalten sei und andere Dinge.

Vor allem müsse klar sein, welche Ausbauvariante welche Kosten verursache. Klar sei, dass ein Vorhaben dieses Ausmaßes Auswirkungen auf die geplanten Investitionsvorhaben der kommenden Jahre habe, so Remus. „Wenn wir die Jederitzer Brücke wieder herrichten wollen, dann müssen wir klären, auf welche geplanten Projekte wir zu verzichten bereit sind“, so Remus.

Machbarkeitsstudie soll Klarheit bringen

Karsten Ziehm (FDP) brachte den Vorschlag einer Machbarkeitsstudie ins Spiel. Eine solche solle klären, welche Ausbau- oder Sanierungsvorhaben bautechnisch überhaupt realisierbar seien und welche Kosten anfallen würden.

Auf diesen Vorschlag sprangen am Ende alle Mitglieder im Bauausschuss an. Einstimmig wurde der Beschluss gefasst, den Rathenower Bürgermeister zu beauftragen, „den Neubau oder die Sanierung der Jederitzer Brücke vorzubereiten und die notwendigen Mittel für eine Machbarkeitsstudie mit dem Haushaltsplan 2023 bereitzustellen.“ Das Thema wird also noch eine Weile auf der Tagesordnung bleiben.

Von Markus Kniebeler