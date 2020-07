Rathenow

Eine 39-jährige Frau hat am Mittwoch gegen 14 Uhr bei der Polizei angerufen und gemeldet, dass sich ihr Noch-Ehemann bei einem Beziehungsstreit sehr aggressiv verhält. Er habe sie mit einem Hammer bedroht. Als sie aus der Wohnung flüchtete, habe er ihr den Hammer hinterher geworfen, sie aber nicht getroffen.

Kurz danach trafen Polizisten den 45-jährigen Mann in der Wohnung in einer sehr aggressiven Stimmung an. Sie verwiesen ihn für mehrere Tage aus der Wohnung. Er antwortete ihnen darauf, dass er sich nicht daran halten und seine Noch-Ehefrau wieder aufsuchen will.

Als der Mann die Frau dann vor den Beamten noch mit dem Tode bedrohte, nahmen sie ihn in Gewahrsam und brachten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in die Polizeiinspektion nach Falkensee. Gegen den Mann läuft nun ein Verfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.

Von MAZ