Rathenow

Zwei Männer haben sich in der Nacht zu Sonntag am Stadtkanal an der Fehrbelliner Straße in Rathenow schwer geprügelt. Dabei stach der Angreifer einem 27-jährigen in den Rücken. Das Opfer wurde nach Polizeiangaben von Montag schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Die Polizei hat Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Beide Männer machen unterschiedliche Angaben zum Tatablauf. Die Ermittlungen zu der Straftat dauern daher noch an.

