Der bekannte Kirchenmusikdirektor Matthias Eisenberg hat ein Orgelkonzert an der Schuke-Truhenorgel in der Sankt-Marien-Andreas-Kirche in Rathenow gespielt. Eigentlich wollte er sich der 65-Jährige 2021 zur Ruhe setzten. Selten noch gibt er daher noch Konzerte. Aber das Herz des gebürtigen Dresdners schlägt für eine neue Orgel in der Rathenower Kirche, er ist auch Mitglied im Förderkreis zum Wiederaufbau des Gotteshauses.

Eisenberg gilt als begnadeter Virtuose. „Die Musik riss ihn förmlich mit und ließ ihn wieder jung und dynamisch erscheinen. Sein feines Stilgefühl für die Musik der Komponisten und ihre Zeit macht sein Spiel einmalig“, sagt Heinz-Walter Knackmuß, Vorsitzender des Kirchenfördervereins.

Italienisches Flair in Rathenow

Das filigranste Stück war wohl die Toccata Nr. 11 A-Dur von Alessandro Scarlatti (1660 – 1725), die ein Stück italienisches Flair nach Rathenow brachte.

Die sommerliche Fröhlichkeit kam aber durch die drei letzten Programmstücke in das Konzert. Es waren Wolfgang Amadeus Mozarts (1756 – 1791) Andante F-Dur für eine kleine Orgelwalz, die Eisenberg „mit der Genauigkeit einer mechanischen Spieluhr spielte“, so Knackmuß. Das Capriccio sopra il cucu von Johann Caspar Kerll (1627 – 1693), wo man an der Orgel deutlich den Kuckuck hören konnte und wer von den Zuhören 2021 noch keinen Kuckuck gehört haben sollte, konnte dabei seine Geldbörse schütteln, denn es heißt, wenn man das erste Mal im Jahr den Kuckuck hört und dabei seine Geldbörse schüttelt, dem geht das Geld nicht mehr aus.

Geschenk zum Hochzeitstag

Das dritte Stück hatte sich das Ehepaar Viola und Heinz-Walter Knackmuß zum 18. Hochzeitstag gewünscht, der gerade auf den 1. August fiel. Es waren zwölf Variationen über das französische Kinderlied „Ah, vous dirai-je, Maman“ von Wolfgang Amadeus Mozart, wobei ein Kind sich bei seiner Mutter über die strengen Anordnungen des Vaters beklagt und doch lieber Süßigkeiten naschen möchte. In Deutschland ist die Melodie unter dem Lied „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ bekannt.

Nach dem Konzert überreichte Irina Lawrinowitsch dem bekannten Organist als Dankeschön einen Blumenstrauß und war dabei so aufgeregt, dass sie ihren Dank in Russisch überbrachte.

Erste öffentliche Konzert seit Corona-Ausbruch

Die Zuhörer erklatschten sich noch zwei Improvisationen über die Lieder „Geh aus, mein Herz und suche Freud“ und über „Der Mond ist aufgegangen.“

„Das Konzert war ein Juwel in der Musiklandschaft in Rathenow“, so Heinz-Walter Knackmuß.

Es war das erste öffentliche Konzert in der Sankt-Marien-Andreas-Kirche seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Die Zuhörer genossen ein Stück Normalität. Der Erlös von 1 000 Euro spendete Eisenberg für die neue Orgel der Kirche.

