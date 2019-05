Rathenow

In Rathenow haben für die Europa- und Kommunalwahl am Sonntag so viele Wähler ihre Stimme per Briefwahl abgegeben wie nie zuvor.

Nach Aussage von Rathenows Wahlleiter Jörg Zietemann waren am Freitagnachmittag kurz vor der Schließung der Briefwahllokale bereits über 3000 Briefwähler registriert worden. Weil der Ansturm erwartet worden war, hat der Wahlleiter in Rathenow vier statt bisher drei Briefwahlbezirke eingerichtet.

Dennoch werden die dort eingesetzten Wahlhelfer nach Schließung der Wahlurnen besonders viel zu tun haben. Pro Bezirk müssen je Wahl nach Auskunft Zietemanns rund 800 Stimmen ausgezählt werden. Das ist weit mehr, als in den größten der 23 städtischen Wahlbezirken erwartet wird.

Demzufolge wird die Auszählung Zeit in Anspruch nehmen. Er rechne nicht damit, dass es bei der Wahl der Stadtverordnetenversammlung ein Ergebnis vor 22 Uhr gibt, so Zietemann. Denn zuerst seien Europa- und Kreistagswahl auszuzählen. Danach gebe es für die Wahlhelfer eine Pause. Dann folge die Auszählung der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung. Und am Ende kämen die Ortsbeiratswahlen an die Reihe.

Von Markus Kniebeler