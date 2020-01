Stadtentwicklung: Mehr Zuzug als Wegzug

Rathenow

Die havelländischen Kreisstadt wächst zwar nicht, aber immerhin sind in den vergangenen zwei Jahren mehr Menschen nach Rathenow gezogen als aus der Stadt wegzogen. 2018 meldeten sich 1348 Bürger mit ihrem Hauptwohnsitz an – darunter 715 männliche und 633 weibliche Neubürger. Im gleichen Jahr kehrten 1108 Menschen Rathenow den Rücken.

Im vergangenen Jahr fallen die Zahlen etwas niedriger aus, aber auch 2019 übersteigt die Zahl der Zuzüge die der Wegzüge. Insgesamt meldeten sich 1174 Bürger neu an, 994 haben die Stadt verlassen.

Auch bei der Anmeldung eines Nebenwohnsitzes übersteigt die Zahl der Zuzüge die der Wegzüge. 2018 kamen 77 Bürger mit Nebenwohnsitz dazu – 38 männliche und 39 weibliche. 2019 waren es 82 – davon 42 männliche und 40 weibliche. Im vergangenen Jahr waren 630 Menschen mit Nebenwohnsitz gemeldet, 2018 waren es noch 617.

133 Geburten in 2019 registriert

Insgesamt lebten Ende 2019 25.015 Menschen in Rathenow, 40 weniger als 2018. Etwas gesunken ist auch die Zahl der Geburten, die die Mitarbeiter im Standesamt Rathenow beurkundet haben. Im Jahr 2018 waren es 142, im vergangenen Jahr 133. Im Vergleich dazu gab es 2019 315 Sterbefälle, einen weniger als 2018.

In die Rathenower Statistik fließen allerdings auch die Geburten und Sterbefälle einiger Ortsteile der Gemeinde Milower Land mit ein, da diese Gemeinde kein eigenes Standesamt führt. Dazu gehören die Orte Großwudicke, Schmetzdorf, Vieritz, Milow, Buckow, Kleinbuckow, Kleinwudicke, Galm und Grille.

Ein Blick auf die Geburten in Rathenow insgesamt zeigt dagegen einen Anstieg. 2018 kamen 160 Jungen und 139 Mädchen auf die Welt –insgesamt 299 Kinder. Im Jahr darauf erblickten in Rathenow 169 Jungen und 168 Mädchen das Licht der Welt – 337 insgesamt. Hier sind auch Geburten von Einwohnern anderer Kommunen außerhalb des Standesamtsbereich Rathenows erfasst.

Eine gleichgeschlechtliche Eheschließung in 2019

Stabil ist die Zahl der Eheschließungen in der havelländischen Kreisstadt geblieben. Im Jahr 2018 traten hier 76 Paare vor den Traualtar, 2019 gaben sich 74 Paare das Ja-Wort.

Wie hoch die Zahl der Scheidungen ist, dazu kann die Verwaltung leider keine Auskunft geben. Bundesweit ging die Zahl in den letzten Jahren aber zurück, wie aus den Erhebungen des Statistischen Bundesamts hervorgeht.

Die Eheschließung gleichgeschlechtlicher Paare ist in Rathenow noch eine Seltenheit. 2018 und 2019 gab es jeweils nur eine gleichgeschlechtliche Eheschließung. Im Amt Nennhausen, das im Vergleich zu Rathenow sehr viel weniger Einwohner hat (rund 4600), wurde vergleichsweise viel geheiratet.

Heiraten im Bismarckturm

56 Mal im Jahr 2019 und 55 Mal in 2018. 2019 gaben sich hier zwei gleichgeschlechtliche Paare das Ja-Wort. Dass sich Paare hier gern trauen lassen, dürfte auch an den besonderen Orten liegen, die das Standesamt für die Eheschließung anbietet.

Da ist zum einen die Orangerie im Schloss Nennhausen und zum anderen die Slawenburg bei Liepe, in der seit 2018 geheiratet werden kann.

In Rathenow können sich Paare ebenfalls nicht nur im Trauzimmer im Rathaus vermählen. Auch im Bismarckturm darf geheiratet werden– für 2020 stehen hier vier Termine zur Verfügung. Auch die Alte Mühle bietet sich an. Hier können Heiratswillige in 2020 zwischen zwölf Terminen wählen.

Keine Trauungen mehr Schleusenwärterhäuschen

Das Schleusenwärterhäuschen steht inzwischen nicht mehr für Trauungen zur Verfügung, weil zu wenige Paare dieses Angebot genutzt haben.

„Die Zahlen der Eheschließungen sind in den letzten Jahren nur leicht rückläufig. Insgesamt kann man sagen, dass nicht nur Rathenower bei uns heiraten. Es kommen auch viele Paare von außerhalb, die sich für eine Trauung im Bismarckturm oder in der alten Mühle entscheiden“, verrät Rathenows Pressesprecherin Anne Kießling.

Von Christin Schmidt