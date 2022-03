Rathenow

Am späten Dienstagnachmittag wurde im Rathenower Reiherweg der Diebstahl eines Pkw Mercedes bemerkt. Dieser war zuvor in der Einfahrt des Einfamilienhauses geparkt gewesen. Polizeibeamte begaben sich vor Ort und nahmen eine Anzeige wegen des besonders schweren Diebstahls auf. Das Fahrzeug wurde in Fahndung gesetzt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern weiterhin an.

Von MAZonline