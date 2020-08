Rathenow

Stattdessen werden auf einer knapp 2,5 Kilometer langen Künstlermeile Musiker und Kulturschaffende an insgesamt zehn Orten die Menschen unterhalten.

Erstes Treffen

Diese Strecke geht vom Märkischen Platz entlang der Berliner Straße bis zum Schleusenplatz. Bisher haben sich knapp 30 Kulturschaffende aus dem Westhavelland, aber auch aus Ketzin und Brandenburg/Havel, beworben. Sie trafen sich jetzt zum ersten Vorbereitungstreffen im „American Monster“.

Neue Konzepte

„In Zeiten wie Corona braucht man andere Konzepte für kulturelle Veranstaltungen“, sagt Manfred Rücker. Er habe sich daran erinnert, wie er vor knapp 40 Jahren anfing. „Künstler präsentierten sich mit einem Kurzprogramm auf Künstlermessen und wurden dann von Konzertagenturen gebucht“, erzählt der Veranstaltungs-Manager.

Das Theater „Zeitlos“ ist auch mit von der Partie. Quelle: Uwe Hoffmann

Durch Corona sind viele Musiker und andere Kulturschaffende, wie Zauberer oder Artisten arbeitslos und möchten wieder vor Publikum live auftreten. Diese Möglichkeit bekommen sie am 12. September von 13 bis 23 Uhr und 13. September von 13 bis 18 Uhr.

Musik an mehreren Orten

Jeder Künstler, der sich bewirbt, kann sich live, ohne Bühne oder Podest, vor einzelnen Geschäften entlang der Berliner Straße, im Abstand von 100 bis 150 Meter präsentieren: Ob Musiker, Zauberer, Artist oder Schauspieler. An beiden Tagen wird so in der Innenstadt ständig an mehreren Punkten zeitgleich Musik zu hören sein oder ein anderes kulturelles Metier bedient.

In eine Richtung

Das Hygienekonzept sieht unter anderem getrennte Laufrichtungen der Festbesucher, Richtung Schleusenplatz auf einer Straßenseite und Richtung Märkischer Platz auf der anderen Straßenseite vor.

Die „Allstars“, Schülerinnen der Luckenberger Schule in Brandenburg/Havel traten bereits mehrfach zum Familienfest in Rathenow auf. Quelle: Uwe Hoffmann

„Die ersten Gespräche mit der Stadt fanden vor einem Monat statt. Innerhalb von 14 Tagen entstand in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung das Veranstaltungskonzept, inklusive Hygieneplan“, so Manfred Rücker. „Wenn wir es schaffen, diese zwei Tage zu einem Erfolg zu machen, werden auch weitere kulturelle Veranstaltungen in ähnlicher Form möglich sein.“

Viele Hüpfburgen

Neben den zehn Auftrittsorten lädt auf dem Märkischen Platz die Kids-Fun-World mit großen Hüpfburgen ein. Mittelalterlich wird es auf dem Schleusenplatz. Der Steckelsdorfer Illusionsmaler Enrico Schönfeldt bietet Bastel-Workshops an, bei denen man ein eigenes „Ritterschwert“ herstellt.

Natürlich eine Autoschau

Der Innenhof der Askania-Werke wird zu den Kleinkunsttagen mit einem Flohmarkt und Auftritten von Bands, die in den Askania-Werken ihre Probenräume haben, einbezogen. Am Sonntag, 13 bis 18 Uhr, laden die Kfz-Innung zur traditionellen Auto-Schau und die Gewerbetreibenden zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein.

Eine Autoschau darf nicht fehlen. Quelle: Uwe Hoffmann

Zu den knapp 30 Künstlern, die sich bereits beworben haben, gehören Country-Sänger Joe Harper aus Mögelin, die SZ-Combo aus Milow, aus Rathenow die Band The Anulus, das Duo AnnSo & Lysi mit Nora, das Gesangstrio „Jemata“, Sängerin Manuela Reimann, das Theater „Lichtblick“ und die „Rathenower Optis“ sowie das „Sternen-Duo“ aus dem Westhavelland, die Band „Kavallerie-Start“, Gitarristin Julia Horn, die Friesacker Artisten „Spielerei hoch Drei“, Hans-Jürgen Dauss aus Ketzin und Gitarrist Peter sowie durch Auftritte zum Familienfest in Rathenow bereits bekannten „AllStars“ der Luckenberger Schule aus Brandenburg/Havel.

Bitte melden!

Künstler und Kulturschaffende aus der Region können sich für die 1. Rathenower Kleinkunsttage am 12./13. September noch bei Manfred Rücker unter Telefon 0171/74 88 437 melden.

Von Uwe Hoffmann