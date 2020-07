Rathenow

Bei einer Kontrolle am Samstag gegen 18 Uhr in der Bahnhofstraße in Rathenow erwischte die Polizei einen 44-jährigen Opel-Fahrer, der eine Atemalkoholkonzentration von 2,1 Promille aufwies.

Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Von MAZonline