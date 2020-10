Rathenow

Ein Autofahrer ist am Donnerstag gegen 21.30 Uhr mit 2,8 Promille Alkohol im Blut am Steuer gestoppt worden. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie er mit seinem Fahrzeug am Bruno-Baum-Ring beim Parken gegen einen Poller gestoßen war und die Polizei informiert. Der 34-Jährige musste zur Blutentnahme. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein und leitete ein Strafverfahren ein.

Von MAZ