Mit Kamera und Blitzanlage zur Vernissage

Rathenow

Daniel Wandke ist Fotograf aus Leidenschaft, das wurde am Freitagabend einmal mehr deutlich. Der gebürtige Berliner brachte selbst zur Eröffnung seiner Ausstellung „Geteilte Augenblicke“ im Offenen Atelier des Rathenower Kulturzentrums seine Kameraausrüstung mit. In einer Ecke hatte er eine Blitzlichtanlage aufgestellt und immer wieder Gäste vor die Linse geholt.

Dort, wo sonst Ute Arndt, Jordis Hammer, Ina Höffler und Annelie Knobloch ihr Zeichnungen und Bilder ausstellen und zudem selbst an ihren Werken arbeiten, hängen nun Fotografien. Insgesamt 17 großformatige Porträts von jungen Frauen hat Daniel Wandke für die Ausstellung ausgewählt, darunter auch Gesichter aus dem Havelland.

„ Daniel ist ein sehr genügsamer Mensch, der sich intensiv mit der Fotografie auseinandergesetzt hat. Seine Vorbilder sind die bekannten Modefotografen Peter Lindbergh und Ellen von Unwerth. Darüber hinaus tauscht er sich immer wieder intensiv mit anderen seines Fachs aus und hat diverse Workshops renommierter Fotografen besucht“, verriet Annelie Knobloch in ihrer Eröffnungsrede.

Brandenburger Bassist bringt Musik mit

Daniel Wandke, der seit 2004 in Brandenburg/Havel lebt und dort am Theater als Licht- und Tontechniker arbeitet, hatte nicht nur seine Kameraausrüstung zur Vernissage mitgebracht. Der junge Bassist Johann Wolff begleitete den Fotokünstler und bereicherte die Veranstaltung mit Musik.

Wolff ist Mitglied in dem Brandenburger Trio „Jazzocrazz“ und sorgte am Freitag allein mit seiner Bassgitarre und einem Effektgerät für die passende Hintergrundmusik, während sich die Gäste Zeit nahmen, die Bilder in aller Ruhe und aus nächster Nähe zu betrachten.

Daniel Wandke nutzte derweil die Gelegenheit, um einige Schnappschüsse mit seiner Kamera einzufangen und mit den Gästen ins Gespräch zu kommen. Weil ihn die Kultur seit einigen Jahren immer wieder ins Westhavelland bringt, traf er an diesem Abend auch auf einige bekannte Gesichter.

Atelier jeden Sonntag geöffnet

Der Musiker Andreas Wetzel, der mit Annelie Knobloch in der Band Saitensprung spielt, war ebenso gekommen wie Wolfgang Hundt, Ehrenpräsident der Deutsch-Französischen-Gesellschaft Premnitz.

Wer die Vernissage verpasst hat, sollte das Atelier an einem Sonntag besuchen. Ute Arndt, Jordis Hammer, Ina Höffler und Annelie Knobloch, die gemeinsam das offene Atelier betreiben, sind an jedem ersten Sonntag im Monat für interessiertes Gäste vor Ort.

Zudem schaffen sie einmal im Jahr Platz für eine Fremdausstellung und bieten so anderen Künstlern die Gelegenheit, ihre Arbeiten in der havelländischen Kreisstadt auszustellen.

Die Fotografien von Daniel Wandke werden noch bis zum 10. Januar im Offenen Atelier zu sehen sein. Bis dahin ist das Atelier im Kulturzentrum jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Von Christin Schmidt