Rathenow: Monika Taterra zeigt Kalligraphie und Tuschmalerei

Rathenow

Das Kulturzentrum in Rathenow öffnet wie geplant am 25. März wieder seine Galerie, auch wenn die Politik über neue Corona-Maßnahmen diskutiert. Um 11 Uhr wird die große Tür zum Märkischen Platz aufgeschlossen. Verschiedene Hygienevorschriften sind natürlich zu beachten und die Kontaktdaten der Gäste werden für vier Wochen erfasst. Um die Übersicht zu behalten, werden Eintrittskarten für die Galerie ausgegeben.

In der ersten Ausstellung nach dem zweiten Lockdown wird den Besuchern etwas Besonderes geboten. Die Künstlerin Monika Taterra aus Berlin-Spandau, die Dozentin der Kreisvolkshochschule in Falkensee und Rathenow ist, zeigt unter dem Titel „KunstGenuss“ 78 Werke ihres Schaffens im Bereich der Kalligraphie und asiatischen Tuschmalerei.

Ein Fachbuch und die verwendeten asiatischen Pinsel. Quelle: Bernd Geske

Selbst Laien erkennen sicher die asiatische Schrift mit hier koreanischen Zeichen. Ungewöhnlich anders wirken aber auch ihre Bilder. Sie zeigt viele Pflanzen und Landschaften, auch andere Motive, die sich aber alle durch ihre Farbgebung, Linienführung und Struktur von bisher hier Gesehenem unterscheiden.

Bei einem Zen-Meister aus Korea hat Monika Taterra in Berlin von 2011 bis 2017 die Kalligraphie und Tuschmalerei gelernt. Die Art der Ausführung ist hier sehr genau vorgeschrieben, doch das ist es gerade, was die Künstlerin mag. Gemalt werde im Stehen und der Pinsel werde senkrecht gehalten, erklärt sie. Die Malbewegung gehe durch den ganzen Körper, viel werde aus dem Ellbogen gemacht. Der Druck auf den Pinsel lasse sich so viel mehr variieren.

Monika Taterra an den Urkunden, die sie für ihre Werke schon bekommen hat. Quelle: Bernd Geske

2020 ist Monika Taterra bei einem Kalligraphie-Wettbewerb in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul sogar ausgezeichnet worden. Mit ihrem dort prämierten Werk, der Stockrose, ist sie auf dem Foto ganz oben zu sehen.

Von Bernd Geske