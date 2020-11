Rathenow

So viele Schwerlasttransporter auf einen Schlag hat man in Rathenow noch selten zu Gesicht bekommen. Sechs Brummis mit Überlänge standen am Dienstagvormittag auf dem Gelände hinter der Schollschule. Und warteten darauf, durch einen 200-Tonnen-Kran von ihrer Fracht befreit zu werden.

In der Nacht waren die Laster im sachsen-anhaltinischen Dölbau gestartet. Im Gepäck: Fertigbauteile für die Kita, die auf der Freifläche zwischen der Schollschule und der Havellandhalle errichtet werden soll. 20 Module waren im Werk der Firma Kleusberg gefertigt worden und sollen nun innerhalb von drei Tagen zu einer Kita zusammengesetzt werden.

Anzeige

Eines der großen Module vor der Montage. Quelle: Markus Kniebeler

Am Montag war der Megakran neben dem Baufeld aufgestellt worden, der die Bauteile – die größten sind fast 15 Meter lang und 17 Tonnen schwer – an Ort und Stelle hievt. Außerdem hatten Monteure nach einem genau berechneten Plan Nivellierplatten auf dem Betonfundament angebracht. Selbst minimale Höhenunterschiede können so austariert werden.

Die Montage der sechs Teile ging dann erstaunlich schnell vonstatten. „Um 8 Uhr hing das erste Modul am Haken, gegen 14 Uhr war das letzte abgesetzt“, sagt Niklas Tanck. Der Ingenieur der Firma Kleusberg leitet den Bau der Kita.

Rohbau steht am Donnerstag

Am Mittwoch werden weitere sieben Module angeliefert, am Donnerstag die letzten sieben. Gegen Mittag steht der Rohbau. „Das Gebäude ist dann dicht“, sagt Tanck. Unabhängig von der Witterung könne dann in den kommenden Monaten der Innenausbau vorangetrieben werden. Läuft alles wie geplant, eröffnet die Kita im kommenden Frühjahr.

Per Schwertransport wurden die Bauteile nach Rathenow transportiert. Quelle: Markus Kniebeler

Die Fahrer der Schwerlaster, die am Dienstag in Rathenow angekommen waren, machten sich nach Löschen der Fracht und Einhaltung der vorgeschriebenen Ruhezeiten wieder auf den Weg zurück nach Sachsen-Anhalt, um die nächsten Bauteile aufzuladen. In einer Art Pendelverkehr werden sie bis Donnerstag im Einsatz sein. Übrigens wird jeder einzelne Schwertransport von einem Sicherheitsfahrzeug begleitet.

Bauherr ist die KWR

Errichtet wird die Kita von der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Rathenow. Künftiger Betreiber ist das Institut für Kommunikation und Wirtschaftsbildung (IKW), das bereits den Betrieb von zwei weiteren Kitas in der Innenstadt organisiert – die Villa Kunterbunt in der Berliner Straße und die Villa Wirbelwind im Lutherhaus.

Rund 80 Kinder können in der Scholl-Kita auf einer Nutzfläche von rund 900 Quadratmetern betreut werden. Sobald das Gebäude hergerichtet ist, soll mit der Gestaltung der Außenanlagen begonnen werden: Geplant sind ein Spielbereich für Kinder sowie Stellplätze für Pkw.

Ein Modul wird eingepasst. Quelle: Markus Kniebeler

Mit dem Bau der Kita ist es – was die Aufwertung der Bildungsinfrastruktur in diesem Gebiet angeht – nicht getan. Auch für die Schollschule gegenüber gibt es ehrgeizige Pläne. Ein dreigeschossiger Neubau für die Hortbetreuung ist geplant, in dem außerdem zeitgemäße Sanitärräume untergebracht werden sollen. Das alte Hortgebäude und der Sanitärtrakt mit Essensraum sind für den Abriss vorgesehen. Die Planungen für diese Arbeiten sollen im kommenden Jahr beginnen.

Und um den Bildungscampus perfekt zu machen, soll der alte Reitstall gegenüber der Havellandhalle saniert werden. Es gibt die Idee, dort Stadtbibliothek und Stadtarchiv unterzubringen. Allerdings gibt es für dieses Projekt noch keinen konkreten Plan.

Von Markus Kniebeler