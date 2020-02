Mopedfahrer absichtlich abgedrängt? Urteil vertagt

Rathenow

Gut fünf Stunden lang hörten sich Richter Robert Ligier und zwei Schöffen im Rathenower Amtsgericht die Aussagen von fünf Zeugen an, die am 12. September 2018 einen Unfall in der Schleusenstraße beobachtet hatten oder sogar beteiligt waren.

Am Ende blieb zunächst noch offen, ob der 45-Jährige Stefan K. tatsächlich den heute 18-jährigen Mopedfahrer Kim-Lucas H. überholte und anschließend absichtlich abdrängte.

Der Unfall ereignete sich gegen 8 Uhr in der Schleusenstraße in Rathenow in Höhe der Duncker Oberschule. Wie der Geschädigte und mehrere Zeugen berichteten, bog der 18-Jährige Kim-Lucas H. auf dem Weg zur Schule mit seinem Mitschüler Jonas H. auf dem Rücksitz von der Steinstraße in die Schleusenstraße ab. Hinter ihm fuhr Stefan K. mit einem PKW.

Zwei Arbeiter beobachteten das Geschehen

Zwei Arbeiter erklärten vor Gericht unabhängig voneinander, dass der PKW-Fahrer beschleunigte, das Moped überholte, um es dann nach rechts abzudrängen, woraufhin der Kradfahrer gegen den Bordstein fuhr, stürzte und sich verletzte.

Die beiden Arbeiter hatten am Unfalltag die Fassade der Schule gestrichen und legten gerade eine Pause ein, als sich der Unfall nur wenige Meter von ihnen entfernt ereignete. „Es war ein mutwilliges Abdrängen. Der Mopedfahrer hatte keine Chance“, erklärte Dietmar H. dem Gericht.

Auch für seinen Kollegen, Manfred S., war der Fall klar: „Für mich war das pure Absicht. Der PKW hat den Mopedfahrer überholt, um ihn abzudrängen.“ Das Gericht versuchte auch herauszufinden, was sich vor dem Unfall ereignete. Denn in der Steinstraße kam es nur wenige Augenblicke vorher zu einem Unfall mit einer Radfahrerin. Dieses Verfahren wurde aber bereits eingestellt, weil kein Unfallverursacher ermittelt werden konnte.

Kurz zuvor ereignete sich ein weiterer Unfall

Wie Kim-Lucas H. am Dienstag erläuterte, fuhr er in der Steinstraße hinter dem Angeklagten. Als der seine Scheibenwischanlage betätigte, traf das Scheibenwischwasser die Mopedfahrer. „Mein Visier war so beschmiert, dass ich einige Sekunden nichts sehen konnte“, so der 18-Jährige.

Jonas H. sagte aus, dass sein Mitschüler daraufhin den PKW rechts überholte. Auf die Frage des Gerichts, ob sie beim Überholen eine Radfahrerin bemerkt hätten, erklärte die beiden Jugendlichen, sich nicht an ein Person auf einem Fahrrad erinnern zu können.

Nachdem der Beschuldigte K. zunächst auf eine Aussage verzichtete, erklärte er später, er habe die Frau wahrgenommen. Er habe auch bemerkt, dass der Abstand zwischen Moped und Fahrrad gering war. Einen Unfall konnte er aber nicht sehen.

Anwalt will Polizisten in den Zeugenstand rufen

K. gab auch an, das Moped überholt, aber nicht abgedrängt zu haben. Ein weiterer Zeuge, der im Auto vor der Schule saß und den Unfall beobachtete, erklärte, der PKW habe das Moped abgedrängt.

Für den Anwalt des Angeklagten sah die Situation dagegen nicht so eindeutig aus. Er forderte das Gericht auf, den Polizisten in den Zeugenstand zu rufen, der den Unfall aufgenommen hatte. Dem kommt das Gericht nun nach. Die Verhandlung wird mit einem Termin am Unfallort am 2. März fortgesetzt.

Von Christin Schmidt