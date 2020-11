Rathenow: Museumsshop verkauft außer Haus 

Rathenow

Das Kulturzentrum in Rathenow musste zum zweiten Mal in diesem Jahr schließen, nachdem zum Anfang November erneut ein Corona-Lockdown verhängt worden ist. Beide Säle des Hauses, die Kunstgalerie, das Restaurant „Lumens“, das Optikindustriemuseum und die Theaterkasse sind vorerst bis Ende November geschlossen.

Wie das Kulturzentrum jetzt mitgeteilt hat, ist eine Möglichkeit geschaffen worden, damit Artikel aus dem Museumsshop weiter gekauft werden können. In der Vorweihnachtszeit kann das wichtig sein für Menschen, die zum Fest schöne Dinge mit lokalen Bezügen verschenken möchten.

Bezahlen in bar

„Artikel aus dem Mueumsshop können bestellt und zum vereinbarten Termin abgeholt werden“, teilt Sylvia Wetzel vom Kulturzentrum mit. Sie können am Verwaltungseingang des Hauses in Empfang genommen werden. Bezahlung könne gegenwärtig nur in bar erfolgen.

Im Shop des Museums gibt es Material zur Regional- und Optikgeschichte, Bausätze für funktionstüchtige kleine optische Instrumente, optische Spielereien, Postkarten und verschiedene Gimmicks. Angeboten werden auch aktuelle, ältere und Sonderausgaben des Rathenower Heimatkalenders.

Der Kalender, das Optikbuch und das Ziegelbuch. Quelle: Sylvia Wetzel

Gekauft werden können der Kalender mit historischen Stadtansichten für 2021, das dieses Jahr herausgegebene Buch zur Ziegeleigeschichte im Elb-Havel-Winkel und der umfassende Band „ Rathenow. Wiege der optischen Industrie“ von 2019. Nicht zuletzt gibt es „Dunckers Augentropfen“, einen weißen Bio-Pfefferminzlikör, der extra für das Museum hergestellt wird.

Bestellungen können aufgegeben werden per Telefon unter 03385/ 51 90 51 von Dienstag bis Freitag in der Zeit von 11 bis 17 Uhr oder per E-Mail an info@kulturzentrum-rathenow.de. Für den Anfang wird auf das Ziegelbuch, das Optikbuch, den Kalender und „Dunckers Augentropfen“ orientiert. Wer Interesse an anderen Dingen hat, kann sich dazu beraten lassen.

Versand ist möglich, die Gebühren sind zu erfragen. Das Kulturzentrum richtet gerade einen Online-Shop ein.

Von Bernd Geske