Rathenow

Er habe gerade einen Verkehrsunfall an der Puschkinstraße in Rathenow beobachtet, teilte ein Zeuge der Polizei am Montag mit. Gegen 10 Uhr sei ihm ein Pkw vom Typ Toyota aufgefallen, der die Einbahnstraße in falscher Richtung befuhr.

Anschließend sei das Fahrzeug beim Einparken gegen einen dort stehenden VW gestoßen. Die Polizeibeamten trafen die Fahrerin mit ihrem Pkw noch am Unfallort an. Die 77-jährige Frau hatte den Zusammenstoß offenbar nicht bemerkt. An beiden Autos entstand leichter Sachschaden.

Von MAZ