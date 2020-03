Neue Erkenntnisse zur Schlägerei im Stadtzentrum

Rathenow

Wie die MAZ berichtete, eilte die Polizei mit mehreren Einsatzfahrzeugen am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in die Rathenower Innenstadt. Zuvor hatten mehrere Zeugen gemeldet, dass sich Personen am Märkischen Platz schlagen würden.

Nach ersten Zeugenbefragungen vor Ort wurde bekannt, dass ein 25-jähriger Geschädigter mazedonische Staatsangehörigkeit unweit der Berliner Straße, im Vorfeld der tätlichen Auseinandersetzung am Märkischen Platz, auf einer Bank am Stadtkanal saß. Wie der Mann gegenüber der Polizei erklärte, kamen vier Männer auf ihn zu, die ihn ansprachen und sofort begannen auf ihn einzuschlagen.

Nach dem Angriff, bei dem der 25-Jährige verletzt wurde, entfernten sich die Männer in Richtung des Märkischen Platzes. Zwei Bekannte des Geschädigten und er selbst liefen den Männern daraufhin hinterher und holten diese in der Nähe des City Centers am Märkischen Platz ein.

Widersprüchliche Aussagen

Dort kam es dann erneut zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Das Ganze verlagerte sich währenddessen wieder zurück in Richtung Berliner Straße. Von dort flüchteten schließlich mehrere Beteiligte, bevor die Polizei eintraf.

Wie die zuständige Pressestelle der Polizei mitteilt, erschienen wenig später vier junge Männer auf dem Polizeirevier Rathenow und gaben an, Opfer der Körperverletzung am Märkischen Platz geworden zu sein.

Die vier Männer im Alter von 17 bis 22 Jahren, alle besitzen die syrische Staatsangehörigkeit, wiesen ebenfalls Verletzungen auf, die von einem Polizisten dokumentiert wurden. Zwei hatten Schnittverletzungen.

Polizei und Rettungssanitäter beim Einsatz in der Berliner Straße. Im Zuge einer tätlichen Auseinandersetzung, wurden vier Personen verletzt. Quelle: Kay Harzmann

Die jungen Syrer machten ebenfalls Angaben zudem Vorfall, die allerdings den Aussagen des 25-jährigen Geschädigten widersprachen. Daraufhin nahm die Polizei eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung auf. Alle Geschädigten mussten medizinisch versorgt werden. Drei Beteiligte wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Wie es zu den Schnittverletzungen kam und welche Tatmittel bei der Körperverletzung eine Rolle gespielt haben, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Von Christin Schmidt