Neue Kita mit 33 Plätzen eröffnet

Rathenow

Betreiber der neuen Kita ist das Institut für Kommunikation und Wirtschaftsbildung (IKW). Zur offiziellen Eröffnung war in Vertretung des erkrankten Rathenower Bürgermeisters Ronald Seeger der Leiter des Hauptamtes Jörg Zietemann erschienen. Der zeigte sich sehr angetan von den hellen, freundlichen Räumen. „Hier können Kinder sich wohlfühlen“, sagte er. Und wünschte der Leiterin der Kita, Alexandra Vogt, und dem Erzieherteam viel Erfolg.

Betrieb startete am 12. Dezember

Obwohl die offizielle Eröffnung am Mittwoch stattfand, läuft der Betrieb bereits seit dem 12. Dezember des vergangenen Jahres. „Da haben wir mit der Eingewöhnung der ersten Kinder begonnen“, sagt IKW-Geschäftsführerin Kristina Kohn. Mittlerweile seien alle 33 Betreuungsplätze belegt.

Alexandra Vogt leitet die Kita Wirbelwind. Quelle: Markus Kniebeler

Kristina Kohn bedankte sich bei den Vertretern von Kreis und Stadt sowie den Bauverantwortlichen für die schnelle Arbeit. Von den ersten Plänen bis zur Inbetriebnahme sei gerade mal ein Jahr vergangen. „Das ist rekordverdächtig.“

Die Räume, in denen bis zum Jahr 1992 schon mal eine Kita untergebracht war und die danach von der Kirchengemeinde genutzt wurden, sind kaum wiederzuerkennen. Freundliche Farben, kindgerechtes Mobiliar und jede Menge Platz zum Spielen.

Sanitäranlagen komplett erneuert

Am aufwendigsten sei die Erneuerung der Sanitäranlagen und die Sanierung der Elektroleitungen gewesen, so die IKW-Geschäftsführerin. Aber jetzt sei alles schick. „Wir wollen, dass Sie ihre Kleinen morgens mit einem Lächeln herbringen und nachmittags ebenso wieder abholen“, sagte Kita-Leiterin Alexandra Vogt an die Eltern gewandt, die zur Eröffnung erschienen waren.

Zur Eröffnung brachten die Kinder ein Ständchen. Quelle: Markus Kniebeler

Die Kinder ließen keinen Zweifel daran, dass sie sich bereits bestens eingelebt haben. Nachdem sie zur Eröffnung ein Ständchen gebracht und ein Tänzchen aufs Parkett gelegt hatten, tobten sie durchs Haus.

Krippenkinder im Erdgeschoss

Im Erdgeschoss mit dem großen, saalartigen Hauptraum können 15 Krippenkinder im Alter von 0 bis 3 Jahren betreut werden. Außerdem gibt es einen Sport- und Fitnessraum sowie eine moderne Küche, in der das Frühstück zubereitet und das von einem Caterer angelieferte Mittagessen für die Ausgabe vorbereitet wird.

An Spielmöglichkeiten herrscht kein Mangel: Nahal und ihre kleine Schwester Sode in der Kinderküche. Quelle: Markus Kniebeler

Um in die Räume zu gelangen, die für die 18 älteren Kinder reserviert sind, muss man ein paar Treppenstufen hochsteigen. Auch hier ist alles hell und freundlich, Spielecken zu den verschiedensten Themenbereichen sorgen für Abwechslung. Und damit nicht genug. Sobald das Wetter besser wird, soll der ruhige, rund 500 Quadratmeter große Innenhof zu einem Freiluft-Spielgelände umgestaltet werden.

Zweite Kita des IKW

Für das IKW war es die zweite Kita-Eröffnung binnen kurzer Zeit in Rathenow. Ende des vergangenen Jahres wurde die Villa Kunterbunt im Märkischen Haus eröffnet, in der 55 Kinder betreut werden. Und das nächste Projekt wird bereits vorbereitet. Anfang des kommenden Jahres soll eine neue Kita gegenüber der Schollschule eröffnet werden, ebenfalls betrieben durch das IKW.

Von Markus Kniebeler