Rathenow: Neue Pläne für ehemaliges Jobcenter

Rathenow

Auf dem Grundstück in der Puschkinstraße 6 herrscht seit einigen Wochen reger Betrieb. In dem Gebäude, in dem einst das Jobcenter untergebracht war, geben sich die Vertreter unterschiedlichster Gewerke die Klinke in die Hand.

Eigentümer der Immobilie ist seit gut zwei Jahren die Wittfoth Bau GmbH mit Sitz in Potsdam. Die hatte in einem ersten Arbeitsschritt das Fundament des Gebäudes gegen den Eintritt von Grundwasser abgedichtet, die vorhandene Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entfernt und damit dem Schimmel, der sich wegen der mangelhaften Abdichtung gebildet hatte, den Nährboden entzogen.

Damit ist der Weg frei für die nächsten Sanierungsschritte, die bereits in vollem Gange sind. Nach Auskunft von Geschäftsführer Frank Wittfoth wird das Gebäude grundlegend überarbeitet und für die künftige Nutzung ertüchtigt.

Ein Haus für Senioren

Generalmieter des Objektes wird die Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege GmbH mit Sitz in Nauen. Und die hat mit der Liegenschaft einiges vor. Nach Auskunft von Anja Reinbothe-Occhipinti, Referentin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens, sollen in dem Haus eine Senioren-Wohngemeinschaft, eine Begegnungsstätte, eine Tagespflege-Einrichtung sowie 18 Wohnungen mit Service untergebracht werden.

Umzug der Sozialstation

Außerdem soll Platz geschaffen werden für die Rathenower Sozialstation des Gemeinschaftswerks Wohnen und Pflege, die derzeit Büroräume in der Großen Milower Straße nutzt. Und nicht nur die Verwaltung zieht um. Künftig werden auch die Mitarbeiter des Gemeinschaftswerks von hier zu jenen Kunden aufbrechen, die ambulante Gesundheits- und Pflegedienstleistungen in Anspruch nehmen. Die Sozialstation soll Reinbothe-Occhipinti zufolge bereits am 1. Dezember dieses Jahres ihre Arbeit in der Puschkinstraße 6 aufnehmen.

So soll das Gebäude nach der Sanierung aussehen. Quelle: Wittfoth Bau GmbH

Die anderen Bauabschnitte werden im Laufe des kommenden Jahres fertiggestellt. In die Senioren-Wohngemeinschaft werden elf Mieter und Mieterinnen mit und ohne Demenz einziehen. Jedem Bewohner steht ein 30 bis 40 Quadratmeter großes Zimmer zur Verfügung sowie ein großzügiger Aufenthaltsbereich inklusive Küche, der von den Mietern gemeinsam genutzt wird.

Wohnen mit Service

Außerdem werden in dem barrierefreien Gebäude 18 Wohnungen mit Service eingerichtet. „Wohnen mit Service ist eine Wohnform, in der jeder Mensch seine eigene barrierefreie Wohnung mit Küche und Bad mietet“, erklärt die Sprecherin. Gleichzeitig jedoch könnten „einfache“ Serviceleistungen wie Hausnotruf oder Beratung zu verschiedenen Fragen bei der Bewältigung des Alters in Anspruch genommen werden.

„Wenn die Serviceleistungen den Lebensumständen der Mieter und Mieterinnen nicht mehr gerecht werden, haben diese die Möglichkeit, von unserer Sozialstation im Alltag mit Pflegeleistungen unterstützt zu werden“, so Anja Reinbothe-Occhipinti.

Das Gebäude des ehemaligen Jobcenters in der Puschkinstraße wird saniert. Quelle: Markus Kniebeler

Neben dem vorhandenen Gebäude, das gerade saniert wird, soll ein eingeschossiger Neubau entstehen. In diesem wird eine Begegnungsstätte eingerichtet sowie eine Tagespflege-Einrichtung. Senioren, die dieses Angebot nutzen, werden morgens mit dem Tagespflege-Bus zu Hause abgeholt und abends wieder heimgebracht. Das Tagesprogramm inklusive Essen gestalten die Mitarbeitenden des Gemeinschaftswerkes.

Gescheiterte Pläne

Ähnliche Pläne hatte das Gemeinschaftswerk für das Körcenter. Doch weil der Eigentümer der Immobilie mit dem Umbau nicht vor-ankam – seit Monaten herrscht auf der Baustelle Stillstand –, zog sich das Gemeinschaftswerk aus dem Projekt zurück. Und hat nun eine alternative Liegenschaft zur Verwirklichung des Konzepts gefunden.

Damit dürften auch die Klagen über den Zustand des ehemaligen Jobcenters in der Puschkinstraße ein Ende nehmen. Immer wieder hatten sich Bürger über Vandalismus und Schmierereien an dem Gebäude beschwert. Das Jobcenter war Anfang 2017 aus der Puschkinstraße ins Technologie- und Gründerzentrum im Gewerbegebiet Grünauer Fenn gezogen. Seitdem steht das Gebäude leer.

Von Markus Kniebeler