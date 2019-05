Rathenow

In dem Streit über verkaufsoffene Sonntage in Rathenow soll auf der Stadtverordnetenversammlung am 15. Mai eine Kompromisslösung gefunden werden.

Im Wirtschaftsausschuss einigten sich die Mitglieder am Donnerstagabend darauf, dass die Fraktionschefs sich in der kommenden Woche mit Vertretern der Verwaltung treffen, um die Grenzen, in denen Geschäfte an bestimmten Sonntagen öffnen dürfen, neu zu definieren.

Unmut nach Neuregelung

Ursache der Debatte über die Sonntagsöffnung war eine Neufestlegung der Innenstadtgrenzen durch die Verwaltung, die bei der Frühlingsgalerie für einigen Unmut unter den Einzelhändlern gesorgt hatte. So war einer Geschäftsinhaberin in der Goethestraße, die an verkaufsoffenen Sonntagen stets dabei war, plötzlich ausgeschlossen worden.

Karl-Reinhold Granzow zog den Antrag der Linken zurück. Quelle: Markus Kniebeler

Im Ausschuss hatte die Linke per Dringlichkeitsantrag einen neuen Plan mit weiter gefassten Innenstadtgrenzen vorgelegt. Im Verlauf der Debatte kristallisierte sich aber heraus, dass die neue Grenzziehung einer rechtlichen Prüfung möglicherweise nicht standhalten wird.

Kein Willkürakt der Stadtverwaltung

Wirtschaftsleiter Alexander Goldmann hatte zu Beginn der Diskussion noch einmal dargelegt, dass es sich bei der Neuregelung nicht um einen willkürlichen Akt der Stadtverwaltung gehandelt habe. Vielmehr habe das Land im vergangenen Jahr die Möglichkeiten für eine Sonntagsöffnung erheblich eingeschränkt. Daraufhin sei die Stadt gezwungen gewesen, die bislang recht liberal gehandhabte Regelung zu ändern und auf eine rechtlich unanfechtbare Basis zu stellen.

Treffen mit den Fraktionschefs

Gleichwohl, so Goldmann, könne man über eine graduelle Verschiebung der Grenzen diskutieren. Eine Ladenöffnung im gesamten Stadtgebiet, wie in der Begründung des Linken-Antrags gefordert, werde einer rechtlichen Prüfung allerdings niemals standhalten.

Der Vorschlag von Bauamtsleiter Matthias Remus, den Innenstadtbereich, in dem Geschäfte zu bestimmten Anlässen sonntags ihre Geschäfte öffnen dürfen, in der kommenden Woche gemeinsam mit den Fraktionschefs noch einmal neu festzulegen, fand die Zustimmung aller Abgeordneten. Karl-Reinhold Granzow zog daraufhin den Antrag der Linken zurück.

Von Markus Kniebeler