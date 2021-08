Rathenow: Neuer Vorschlag zur Verkehrsberuhigung in der Innenstadt

Rathenow

Auch rund vier Monate nach der Vollsperrung der B102 ist die Verkehrslage in der Rathenower Innenstadt noch sehr angespannt. „Die Verwaltung ist mit der derzeitigen Lösung nicht zufrieden“, sagte Rathenows Bauamtsleiter Matthias Remus jüngst im Bauausschuss. Deshalb werde man versuchen, die Lage mit einer neuen Verkehrsführung zu entspannen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So einfach umsetzen kann die Stadt dies aber nicht. Denn jede Änderung muss mit der Polizei und der Straßenverkehrsbehörde abgestimmt werden. Das nächste Treffen ist für Ende August anberaumt. Dann will die Stadt ihren Vorschlag präsentieren.

Fahrtrichtung wird umgekehrt

Auf den ersten Blick mag man als Außenstehender nicht erkennen, wo die Vorteile der von der Stadt favorisierten Lösung liegen. Diese sieht Folgendes vor: Die Einbahnstraßenregelung, die Anfang Juni eingeführt wurde, um die Verkehrsströme zu entzerren, bleibt grundsätzlich bestehen. Mit einer schwer wiegenden Änderung: Die Fahrtrichtung in den Einbahnstraßen wird umgekehrt.

Das heißt, dass die Mittelstraße dann nicht mehr von Süden nach Norden befahren werden darf, sondern nur noch in die entgegengesetzte Richtung. Auch in der Goethestraße würde die Verkehrsrichtung umgedreht. Sie dürfte fortan nur noch von der Berliner Straße Richtung Norden befahren werden.

Verkehrsfluss soll verbessert werden

„Wir versprechen uns von dieser neuen Regelung eine Entlastung der Kreisverkehre und der Berliner Straße“, sagt Matthias Remus. Derzeit würden sich an diesen Kreuzungspunkten zu viele Autos in die Quere kommen, was zu Stauungen führe.

Am Kreisverkehr in der Mittelstraße staut es sich besonders oft. Quelle: Markus Kniebeler

Vor allem der Kreisel in der Mittelstraße wird bei hohem Verkehrsaufkommen zum Problem. Dort müssen die Autofahrer, die von Süden und Westen nach Norden wollen, derzeit einmal fast ganz um den Kreisel fahren, um in die Mittelstraße zu gelangen. Dadurch werde der Verkehrsfluss in der Berliner Straße immer wieder unterbrochen. Die Folge: In den Stoßzeiten stauen sich die von Osten kommenden Autos bis zum Rathaus und darüber hinaus zurück.

Bei der neu vorgeschlagenen Regelung könnten die Autofahrer mit Zielen im Süden und Westen der Stadt aus der Mittelstraße am Kreisel gleich nach rechts wegfahren, ohne die anderen Einfahrten zu blockieren.

Mehr Ausweichmöglichkeiten

Allerdings – das gibt Remus zu – könnte sich das Problem zum Kreisel Goethestraße verlagern. Wenn dort der Innenstadtverkehr nach Norden in die Goethestraße einbiege, würden die von Osten anrollenden Autos ins Stocken geraten. Allerdings gebe es für diese Verkehrsteilnehmer die Möglichkeit, in die Engelsstraße auszuweichen.

Kein Allheilmittel

Dass mit einer solchen Neuregelung das Verkehrsproblem im Rathenower Zentrum gänzlich gelöst werden kann, daran glaubt auch Matthias Remus nicht. „Wir werden die Komplettsperrung der B 102 nicht kompensieren können“, sagt er. Vor allem zu den Stoßzeiten morgens und am Nachmittag seien Wartezeiten unvermeidbar. Aber aus Sicht der Verwaltung sei jede Lösung, die die Situation verbessern könne, einen Versuch wert.

Ob die beiden oben genannten Partner – Polizei und Verkehrsbehörde – das auch so sehen, wird sich bei der Zusammenkunft Ende August zeigen. Mögliche Einwände könnten beispielsweise den Busverkehr betreffen, der neu geregelt werden müsste. „Wir werden jedenfalls für unseren Vorschlag werben“, so der Bauamtsleiter. Schlechter als jetzt könne es kaum werden.

Von Markus Kniebeler