Rathenow: Neues Angebot unter dem Dach der Familienbündnisses

Das Bündnis für Familie sah Ende des vergangenen Jahres finsteren Zeiten entgegen. Denn der Fortbestand des Netzwerkes, in dem Menschen Beratungsangebote der unterschiedlichsten Art gemacht werden, stand auf der Kippe, weil das Diakonische Werk in Erwägung gezogen hatte, sich aus wirtschaftlichen Gründen aus der Trägerschaft des Bündnisses zurückzuziehen.

Doch diese Gefahr ist gebannt. Und wie es scheint, ist das Bündnis aus der Krise sogar gestärkt hervorgegangen. Denn nicht nur der Fortbestand des Büros in der Berliner Straße 83 ist gesichert. Sondern das Beratungsangebot ist sogar noch um eine wichtige Säule erweitert worden. „agil“ lautet der Name eines Anfang des Jahres neu aufgelegten Projektes, das im Bündnisbüro seine Heimstatt hat. Die vier Buchstaben stehen für aktiv, informiert, gemeinsam, leben.

Angebot für ältere Menschen

Zielgruppe des neuen Vorhabens ist die ältere Generation. „Wir sind Ansprechpartner bei allen Fragen, die das Älterwerden mit sich bringt“, sagt Ines Neidt, die Koordinatorin des Projekts. Wenn jemand einsam sei und Anschluss suche; wenn es mit der Beweglichkeit nicht mehr klappe und Hilfen benötigt würden; oder bei Fragen von Angehörigen pflegebedürftiger Menschen – für all diese und viele andere Probleme älterer Menschen werde man gemeinsam nach Lösungen suchen. Das bedeute nicht automatisch, dass alle Dinge gleich und sofort geklärt werden, sagt Ines Neidt. Aber die Stärke des Bündnisses sei, dass man mit vielen Anbietern vernetzt sei und schnell Kontakte zu den für das jeweilige Thema passenden Akteuren herstellen könne.

Ideale Ergänzung des Angebots

Träger des neuen Projektes ist – wie bei den anderen Angeboten des Bündnisbüros – das Diakonische Werk Havelland. Geschäftsführer Guido Panschuk hält die Erweiterung des Beratungsangebots für eine ideale Ergänzung. „Wir haben hier ein etabliertes und erfahrenes Beratungs-Netzwerk “, sagte er am Donnerstag im Rahmen einer kleinen Begrüßungsfeier. Davon werde das neue Projekt profitieren. Denn über die Jahre hätten sich Kontakte zu vielen staatlichen und privaten Institutionen ergeben.

Großzügig gefördert wird das neue Projekt aus dem Pakt für Pflege des Landes Brandenburg. 94000 Euro aus diesem Landesprogramm gehen an die Stadt Rathenow. Und diese gibt noch einen eigenen Anteil in Höhe von 20 Prozent hinzu.

Fünf Projekte unter einem Dach

Damit sind unter dem Dach des Büros in der Berliner Straße nun fünf Projekte unterschiedlicher Couleur vereint, die sich der Beratung verschrieben haben. Nach wie vor richtet sich das Angebot vor allem an Familien. Aber längst hat sich der Fokus geweitet. „Wir wollen eine niederschwellige Anlaufstelle für Bürger sein, die Fragen zur Bewältigung des Lebensalltags haben“, sagt Guido Panschuk.

Erfahrene Ratgeber

Neben dem neuen Projekt für Senioren sind die alten Angebote des Bündnis für Familie weiterhin aktiv. Cornelia Scheide kümmert sich als neue Bündnis-Koordinatorin um die notwendige Abstimmung. Kornelia Mensch betreut die Kontaktstelle Ehrenamt, wo sie Ehrenamtler und Institutionen, die ehrenamtliche Unterstützung benötigen, zusammenbringt. Christine Schneider kümmert sich schon seit Jahren um die Biberburgen. Seit 2010 können Kinder, die Hilfe, Schutz oder Trost brauchen, diesen in mit speziellen Aufklebern gekennzeichneten Läden, Restaurants und Büros finden. Und dann ist da noch Cordula Meszaros, die im Büro an einem Tag in der Woche eine Wohnraumberatung anbietet.

Ines Neidt, Koordinatorin des Projekts „agil“. Quelle: Markus Kniebeler

„Ich bin froh, dass ich mit so erfahrenen und kompetenten Kolleginnen zusammenarbeiten kann“, sagt Ines Neidt. „Gemeinsam werden wir es schaffen, den Menschen das bestmögliche Beratungsangebot zu machen. Wir sind jetzt ein Team.“

Damit kann auch die Geschichte des Bündnis für Familie Westhavelland, die mit der Gründung des Netzwerks im Mai des Jahres 2009 begann, weitergehen. „Wir sind froh und glücklich, dass die drohende Schließung des Büros abgewendet werden konnte“, sagt Christine Schneider, langjährige Mitstreiterin im Bündnis. „Und wir freuen uns, unsere Arbeit mit neuem Elan fortsetzen zu können.“

