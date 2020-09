Rathenow

Wer beim Wort Schule an Klassenzimmer denkt, in denen Lehrer mit weißer Kreide auf grünen Tafeln herumkritzeln, der wird sich die Augen reiben, wenn er das funkelnagelneue naturwissenschaftliche Kabinett der Gesamtschule Bruno H. Bürgel betritt. Der mit modernster Technik ausgestattete große, helle Raum erinnert eher an ein wissenschaftliches Labor als an ein miefiges Klassenzimmer.

Kathrin Hoeft, Fachlehrerin für Chemie und Biologie an der Bürgelschule, tritt an ein Steuerungspult, betätigt einen Schalter, und wie von Zauberhand senken sich acht Bedienelemente von der Decke in den Raum.

Die Panel verfügen über je sechs herkömmliche Steckdosen, zwei Anschlüsse mit Wahlspannung für unterschiedliche Geräte sowie je zwei Gasausgänge, an die Bunsenbrenner angeschlossen werden können.

Anschlüsse in greifbarer Nähe

Medienlift lautet der Fachbegriff für dieses Deckensystem. Der Vorteil: Die Schüler haben bei Bedarf alle zum Experimentieren benötigten Anschlüsse vor der Nase. Und wenn die Anschlüsse nicht benötigt werden, können sie in die Deckenposition zurückbeordert werden, wo sie keinen Platz wegnehmen und freie Sicht auf die Tafel erlauben.

Die Versorgungspanels mit Strom und Gasanschlüssen können per Knopfdruck von der Decke herabgelassen werden. Quelle: Markus Kniebeler

Der Medienlift ist aber noch nicht das spektakulärste Element des naturwissenschaftlichen Kabinetts, das vor wenigen Tagen in Betrieb genommen wurde. Die im Vergleich zur Schule alter Prägung größtmögliche Revolution hängt an der Wand: Die digitale Tafel ist von den grünschwarzen Kreidetafeln vergangenen Zeiten ungefähr so weit entfernt wie ein Porsche von einem Bollerwagen.

Digitale Tafel der neuesten Generation

Im Grunde handelt es sich um einen riesigen, internetfähigen Computerbildschirm – die Diagonale beträgt 220 Zentimeter – der vollgepackt ist mit modernster Technik. Im Unterschied zur vorherigen Generation von Whiteboards ist kein Beamer zum Betrieb nötig. Stattdessen handelt es sich um einen hochsensitiven Touchscreen, den man per Fingerberührung bedienen kann.

Wunderwerk der Technik: Die neue digitale Tafel ermöglicht ganz neue Lehr- und Unterrichtsformen. Quelle: Markus Kniebeler

„Diese Tafel erleichtert und bereichert den Unterricht ungemein“, sagt Kathrin Hoeft. Das fange bei der von der ganzen Klasse nachverfolgbaren Recherche im Internet an und reiche bis zu ganz neuen Formen der Wissensvermittlung, sagt die Fachlehrerin.

Beispielsweise können Schüler am heimischen Computer Präsentationen vorbereiten und diese der Klasse über einen externen Anschluss auf der Digitaltafel präsentieren. Auch ist es möglich, Formeln und Zeichnungen auf der Tafel am Ende einer Unterrichtsstunde abzuspeichern und das Tafelbild in der nächsten Stunde wieder aufzurufen und weiter zu bearbeiten.

Kein Raumwechsel mehr nötig

Und endlich können Lehrfilme zur Illustration bestimmter Sachverhalte problemlos in den Unterricht eingebaut werden. Bislang musste, wenn ein Film gezeigt wurde, die gesamte Klasse den Raum wechseln. Jetzt kann jeder dem Film folgen, ohne seinen Platz verlassen zu müssen.

Auch Tische, Stühle und Schränke wurden erneuert. Quelle: Markus Kniebeler

Übrigens wurde auch das komplette Mobiliar des Kabinetts erneuert. Kurzerhand können die leichten Tische mit den Rollstühlen zu Gruppeneinheiten formiert werden, an denen die Schüler gemeinsam experimentieren können.

185.000 Euro hat die Stadt Rathenow in die Herrichtung des naturwissenschaftlichen Kabinetts investiert, in dem bis zu 30 Schüler unterrichtet werden können. Eines ist natürlich klar: Lernen müssen die Schüler trotz modernster Technik immer noch selbst – nur macht das nun definitiv mehr Spaß als in früheren Zeiten.

Von Markus Kniebeler