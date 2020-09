Rathenow

Im Rathenower Obdachlosenheim hat eine Umstrukturierung begonnen. Nach Auskunft von Rathenows Bürgeramtsleiter Reinbern Erben sind seit März zwei Bewohner in Pflegeheime vermittelt worden. Ein Bewohner lebe nun in einer eigenen Wohnung und ein weiterer habe einen Platz in einer Einrichtung für suchtkranke Menschen erhalten, so Erben. Momentan leben damit noch zwölf Menschen in dem Haus in der Maxim-Gorki-Straße.

Diese Neujustierung ist nach Auskunft Erbens unumgänglich, weil das bisherige Procedere nicht im Einklang mit der Gesetzeslage steht. Festgeschriebene Aufgabe der Stadt sei beim Thema Obdachlosigkeit die Gefahrenabwehr. Wenn jemand plötzlich und akut von Obdachlosigkeit bedroht sei, dann sei es die Pflicht der Stadt, diese Person zu schützen und sich um eine menschenwürdige Unterbringung zu kümmern.

Enge Zusammenarbeit mit dem Kreis

Nach dieser Hilfe in einer akuten Gefährdungslage gehe es aber darum, dem Betroffenen den Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben zu ebnen. In Absprache mit der Sozialbehörde des Kreises müsse geklärt werden, welche Wohn- oder Betreuungsform mittel- und langfristig für den jeweiligen Fall die angemessene sei.

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die derzeitige Praxis in Rathenow geändert werden muss. Im Rathenower Obdachlosenheim gebe es Bewohner, die dort seit über zehn Jahren leben, sagt Erben. Diese Langzeitbetreuung sei vom Gesetzgeber nicht gewollt. Deshalb habe die Stadt in enger Zusammenarbeit mit dem Kreis begonnen, die Zuständigkeiten zu klären.

Suche nach individuellen Lösungen

Wo dieser Prozess endet, ist derzeit noch nicht abzusehen. „Wir wollen versuchen, jedem Bewohner die Hilfen zukommen lassen, die er benötigt“, so Erben. Aber die Fälle seien naturgemäß nicht unkompliziert. Während bei dem einen eine Suchttherapie die vordringliche Aufgabe sei, kämen bei anderen selbstständige Wohnformen in Frage.

Mit den Bewohnern des Heimes seien Sozialarbeiter des Kreises im Gespräch über die nächsten Schritte, so Erben. Dabei würden die Betroffenen auch darauf hingewiesen, dass eine dauerhafte Bleibe im Obdachlosenheim nicht vorgesehen sei.

Was wird aus der Villa?

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die Villa in der Maxim-Gorki-Straße künftig überhaupt noch benötigt wird, um die Aufnahme von Akutfällen zu gewährleisten. Als Alternative hatte Erben bereits vor einiger Zeit die Anmietung von so genannten Schlichtwohnungen ins Spiel gebracht, in denen Obdachlose für einige Wochen untergebracht werden können, bevor man für sie eine langfristige Lösung gefunden hat.

Natürlich spielen bei diesen Überlegungen auch finanzielle Aspekte eine Rolle. Das Haus in der Gorkistraße ist sanierungsbedürftig, erste Schätzungen zufolge müssten zwei Millionen Euro investiert werden. Die Anmietung von Schlichtwohnungen wäre –so viel ist klar – die kostengünstigere Variante.

Von Markus Kniebeler