Rathenow: Nur positiv Getestete bekommen im Testzentrum einen PCR-Test 

Rathenow

Für den Flug in den Urlaub ist derzeit ein aktueller PCR-Test nötig, das ist bekannt. Viele wissen auch, dass dieser Test bezahlt werden muss. Was viele aber nicht wissen, diese kommerziellen PCR-Tests kann das Testzentrum in Rathenow nicht anbieten.

„Wir dürfen PCR-Tests nur für jene Personen anbieten, die vorab mit dem Antigen-Schnelltest positiv getestet wurden – egal, ob sie diesen zu Hause selbst durchgeführt haben oder bei uns getestet wurden“, macht Rathenows Bürgeramtsleiter Reinbern Erben deutlich.

Für diese Personen ist der Test zudem kostenlos. Ohne Positivtest gilt ein PCR-Test aber als Individuelle Gesundheitsleistung und muss bezahlt werden.

„Wer einen solchen braucht, den verweisen wir nach Stendal oder Berlin, denn wir dürfen das leider nicht anbieten, obwohl wir das Personal und die Infrastruktur dafür haben“, so Erben.

Er habe sich bereits vor sechs Wochen darum bemüht, dieses Angebot insbesondere in der Urlaubszeit vorhalten zu können – vergeblich. „Es ist einfach so nicht gestattet“, erklärt Erben enttäuscht.

Von Christin Schmidt