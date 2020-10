Rathenow: Nur wenige Künstler öffnen ihre Ateliers

Rathenow

Wegen Covid-19 wurden die Aktionstage „Offene Ateliers“ auf das vergangene Wochenende verschoben. In der Kreisstadt öffneten Susanne Woltersdorf, die Künstler des Karl Mertens Kunstvereins sowie das Kulturzentrum ihre Türen zu dem Anlass.

Bereits zum dritten Mal beteiligte sich Susanne Woltersdorf an den Aktionstagen. Im Oktober 2016 eröffnete die Schollenerin ihr Atelier „Artrium“. 2015 gab sie ihren Beruf als Kita-Erzieherin auf. „Die Arbeit mit Kindern, nun auf künstlerischem Gebiet macht mir aber weiterhin Spaß“, erzählt die Künstlerin.

Anzeige

„Dazu bildete ich mich auf dem Gebiet Malerei, Klangkunst und Ausdruckstanz für Kinder weiter.“ So gibt Woltersdorf, neben Kursen an der Volkshochschule Rathenow seit 2017 immer wieder Kreativkurse für Kinder – in ihrem Atelier derzeit Montag bis Mittwoch. Während des Aktionstags am Samstag entdeckten ihre Gäste auch die durch die Künstlerin selbst gestalteten Malbücher für Kinder.

Offene Ateliers Quelle: Uwe Hoffmann

In der „Stadtgalerie“ in der Berliner Straße 1a erlebten die Besucher künstlerische Vielfalt. 14 Mitglieder treffen sich hier regelmäßig in der Malgruppe, die Detlef Frenkel leitet.

In der Galerie des Karl-Mertens-Kunstvereins stellen sieben der über 40 Vereinsmitglieder ständig ihre Werke aus. Neben Bildern in Öl und Acryl hängen auch Aquarelle und Bilder in Pastellkreide. Bereits seit letztem Jahr sind 20 Bilder der mittlerweile verstorbenen Berlinerin Ursula Tietz zu sehen.

Offene Ateliers Quelle: Uwe Hoffmann

Die Kunstlehrerin beschäftigte sich seit 1970 verstärkt auch privat künstlerisch und experimentierte immer wieder mit verschiedenen Materialien. Die Cousine von Ursula Tietz ist Rosemarie Witte und sie hatte einen Platz gesucht, um die Bilder auszustellen. So stieß sie auf die Stadtgalerie.

Seit April gehört Marco Olesch zum Verein. Der gebürtige Brandenburger lebte fast 20 Jahre in Bayern und zog 2016 zurück. In Schmetzdorf fand er im März 2020 seine neue Heimat.

Nachdem sich für den Mai im Westhavelland insgesamt 19 Ateliers angemeldet hatten, öffneten an diesem Wochenende noch neun Ateliers ihre Türen für Besucher.

Offene Ateliers Quelle: Uwe Hoffmann

Von Uwe Hoffmann