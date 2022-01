Rathenow: Omikron sorgt für Hochbetrieb im Corona-Testzentrum des Optikparks

Rathenow

Dass die Omikron-Welle auch das Havelland erreicht hat, daran gibt es mittlerweile keinen Zweifel mehr. Von Anfang des Jahres bis zum heutigen Tag hat sich bei den Corona-Infektionen die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis von rund 300 auf über 800 erhöht.

Das bekommt auch das Corona-Testzentrum im Rathenower Optikpark zu spüren. Als das zum Untersuchungsort umgebaute Parkcafé Anfang Dezember eröffnet wurde, hielt sich der Andrang in Grenzen. Doch mittlerweile stehen schon vor der Öffnung Menschen in der Schlange, die einen Schnelltest benötigen.

Nachfrage nach PCR-Tests

Vor allem aber ist die Nachfrage nach PCR-Tests in die Höhe geschnellt. „Das Telefon steht kaum noch still“, sagt Katja Brunow, Marketingchefin des Optikparks, die gemeinsam mit anderen Mitarbeitern im Testzentrum aktiv ist.

Im Gegensatz zum Schnelltest, für den man sich nicht anmelden muss, ist für den PCR-Test eine Terminvereinbarung erforderlich. Grundsätzlich kann jeder einen PCR-Test machen lassen. Kostenfrei ist dieser aber nur, wenn es im Testzentrum vorher einen positiven Schnelltest gegeben hat.

Seit Anfang Dezember ist das Testzentrum in Betrieb. Quelle: Markus Kniebeler

In der Regel laufe es so, dass jemand, der zu Hause beim Selbsttest ein positives Ergebnis erhalten hat, beim Optikpark anruft, um einen Termin für einen PCR-Test zu vereinbaren, so Brunow. Bevor dieser erfolgt, wird im Testzentrum noch mal ein Schnelltest gemacht. Ist auch der positiv, kann der Kunde gleich sitzen bleiben, um sich die Proben für einen PCR-Test entnehmen zu lassen. Diese werden dann von einem Kurier in ein Berliner Labor gebracht. Nach rund 30 Stunden liegt das Ergebnis vor, das der Getestete direkt beim Labor mit einer individuell vergebenen Codenummer abfragen kann.

Fällt der Schnelltest im Testzentrum negativ aus, wird dieser noch einmal wiederholt. Bestätigt sich das negative Ergebnis, ist kein PCR-Test erforderlich.

Bürger die unabhängig vom Schnelltestergebnis einen PCR-Test benötigen, etwa weil dieser bei bestimmten Urlaubsreisen erforderlich ist, können ebenfalls im Optikpark einen Termin vereinbaren. Allerdings müssen sie für die Kosten dann selber aufkommen.

140 Schnelltests am Tag

Rund 140 Schnelltests werden derzeit vom Optikpark-Team durchgeführt. Dazu kommen nach Auskunft von Katja Brunow 20 bis 25 PCR-Tests täglich. Damit sich die Testpersonen nicht in die Quere kommen, werden die PCR-Termine in die Zeit des frühen Nachmittags gelegt, wenn der große Schnelltest-Ansturm vorüber ist.

Außerdem gebe es im Parkcafé mittlerweile zwei Teststrecken, so Brunow. Dadurch habe man einerseits die Kapazität erweitert und könne andererseits die Kunden je nach Testart besser aufteilen.

Das Testzentrum im Optikpark ist Mo. bis Fr. von 8 bis 14 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Für Schnelltests ist keine Terminvereinbarung notwendig. Für PCR-Tests müssen Termine vereinbart werden (Tel.: 03385/4985-0).

Von Markus Kniebeler