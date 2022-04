Rathenow

Rathenow ist die Stadt der Optik und hat in diesem Bereich eine Menge zu bieten. Justus Eichstädt, Professur und Dekan an der Technischen Hochschule Brandenburg, will alle Optik-Interessierten nun regelmäßig zusammenbringen.

Darum gibt es am kommenden Montag, dem 25. April, in Rathenow eine Premiere. Die Technische Hochschule Brandenburg und die Optic Alliance Brandenburg Berlin (OABB) laden zum ersten Rathenower-Optik-Stammtisch.

Optik-Stammtisch Rathenow: Plaudern über neue Technologien

Das neue Veranstaltungsformat am Optikstandort Rathenow richtet sich an interessierte Fachleute, die sich in gemütlicher Atmosphäre zu aktuellen Entwicklungen im Bereich der optischen Technologien, Optikentwicklung und Optikfertigung austauschen und weiterbilden möchten. Auch Gäste mit allgemeinem Interesse sind herzlich willkommen.

Treffpunkt ist am Montag, 25. April, ab 18 Uhr im Restaurant „Zum Alten Hafen“. Hier begrüßt Justus Eichstädt, Professur für Augenoptik und Optische Gerätetechnik, um 18.30 Uhr die Gäste und hält einen Vortrag zu „Entwicklungen der Optik“.

Rathenow: Alle Interessierten sind herzlich willkommen

Im Anschluss können die Gäste Fragen stellen und rege diskutieren. Der Abend soll mit einem Essen ausklingen. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der MAZ stattfinden. Die Kosten für Essen und Getränke zahlen die Teilnehmer selbst im Restaurant vor Ort.

Die Organisatoren hoffen nun auf viele Interessierte und natürlich auf gute Gespräche über das Thema, das die Stadt Rathenow geprägt hat und bewegt.

Wer beim ersten Optik-Stammtisch dabei sein möchte, meldet sich noch bis einschließlich Freitag an: E-Mail: justus.eichstaedt@th-brandenburg.de.

