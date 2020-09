Rathenow

Die Geschäftsführung des Optikparkes Rathenow hat das Herbstfest, das eigentlich an diesem Sonnabend hätte stattfinden sollen ganz kurzfristig abgesagt. Obwohl es am Freitag nicht so aussah, fürchten die Protagonisten den Dauerregen.

Die Absage kam ebenso überraschend wie kurzfristig und wurde ausschließlich auf der Facebook-Seite des Optikparkes verkündet. „ Dauerregen für Samstag angesagt“, heißt es da und die Worte sind hübsch mit Regentropfen-Emojis verziert. „Deshalb sehen wir uns gezwungen, die Herbstparty für Samstag abzusagen. Es tut uns sehr leid.“

Nachgeholt werden soll die Party nun zum Saisonfinale am 3. Oktober von 13 bis 18 Uhr. Zugleich bittet die Geschäftsführung nochmals um Verständnis. Die Herbstparty sollte auch an diesem Freitag steigen. Am Nachmittag war es trocken und wie es heißt, habe das Fest stattgefunden.

Von Joachim Wilisch