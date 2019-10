Optikpark sucht Tulpen-Paten

Rathenow

Freunde des Rathenower Optikparks haben ab der kommenden Saison die Möglichkeit, farbliche Spuren auf der Anlage zu hinterlassen. Und zwar, indem sie „Frühlingsboten“ werden. „Es geht darum, die Menschen an der Gestaltung des Frühjahrsflors zu beteiligen“, sagt Kathrin Fredrich, Geschäftsführerin des Optikparks.

Gratis-Karten für die Spender

Das Prinzip ist schnell erklärt: Ein Frühlingsbote gibt einen Geldbetrag zum Erwerb von Tulpenzwiebeln. Diese Zwiebeln werden dann in die Farbstrahlbeete gepflanzt und im Frühjahr neben Stiefmütterchen und Hornveilchen für zusätzliche Akzente sorgen. Als Dank werden die Spender auf dem Gelände namentlich gewürdigt. Außerdem gibt es Gratis-Karten für das Gelände am Schwedendamm.

Geschäftsführerin Kathrin Fredrich und Marketingchefin Katja Brunow haben das Frühlingsboten-Konzept ausgeheckt. Quelle: Markus Kniebeler

Vier Pakete sind im Angebot. Wer 25 Euro gibt finanziert die Pflanzung von 100 Tulpen und erhält als Anerkennung eine Tageskarte sowie einen Eintrag auf einer Sammeltafel, die auf dem Gelände aufgestellt wird.

Für 50 Euro werden 200 Tulpen in den Boden gebracht. Der Spender erhält zwei Tageskarten und ebenfalls einen Eintrag auf der Sammeltafel. Mit 100 Euro werden 450 Tulpen finanziert, als Dank gibt es zwei Dauerkarten. Und das größte Paket umfasst 1000 Tulpen zum Preis von 250 Euro. Dafür winken vier Dauerkarten. Außerdem werden die Spender der beiden letztgenannten Pakete mit einer eigenen Tafel am Beet gewürdigt.

So wird man Frühlingsbote Wer Frühlingsbote des Optikparks Rathenow werden will, der findet auf der Homepage des Optikparks die entsprechenden Download-Formulare mit den vier verschiedenen Patenschafts-Paketen: http://www.optikpark-rathenow.de/images/fruehlingsbote-2020.pdf. Man kann aber auch einfach im Optikpark anrufen (03385/49850) und sich von den Mitarbeitern über die Möglichkeiten einer Patenschaft informieren lassen.

„Auf diese Weise kann jeder seinen eigenen Beitrag zur Gestaltung des Optikparks leisten“, sagt Kathrin Fredrich. Natürlich werde es, wie in jedem Jahr, auch ohne Tulpen-Paten einen attraktiven Frühjahrsflor geben. Aber der könne nun noch aufgewertet werden.

Erinnerung an die Buga

Tatsächlich hat es nach der Bundesgartenschaujahr 2015, in dem mit großem finanziellen Aufwand tausende Tulpen im Optikpark und auf dem Weinberg erblühten, immer wieder Fragen von Besuchern gegeben, die sich eine ähnliche Tulpenpracht im Optikpark wünschen. „Mit dem Buga-Budget können wir nicht mithalten“, gibt Fredrich offen zu. Aber vielleicht gelinge es ja, diese Lücke mit dem Patenschaftsmodell kreativ zu schließen.

Vorbild: Britzer Garten

Dass dies funktionieren kann, dafür ist der Britzer Garten in Berlin der beste Beweis. Dort können seit dem Jahr 2007 Tulpen-Patenschaften übernommen werden.

„Das Interesse an einer Tulpen-Patenschaft ist sehr groß“, berichtet Gabriele Kleuvers, Leiterin des Britzer Gartens auf MAZ-Nachfrage. Jahr für Jahr gebe es rund 60 Paten, die Geld für Tulpenpflanzungen spenden. Von der Rentnerin, die eine kleinen Obolus gebe, bis zum Unternehmen, das sich mit 1000 Euro an der Tulpenpflanzung beteilige, reiche die Palette.

Wenn auf der Anlage im Süden der Hauptstadt die Saison eröffnet wird, dann zählen die Paten zu den geladenen Gästen. Als erste könnten diese dann sehen, wie sie mit ihrer urkundlich besiegelten Spende zur Verschönerung der Anlage beigetragen haben. „Die Tulpen-Patenschaft ist eine sehr schöne Möglichkeit, die Menschen emotional an den Park zu binden“, sagt Gabriele Kleuvers.

Erste Interessenten gibt es schon

So soll es auch in Rathenow werden. Und obwohl noch keine große Werbung für die Aktion gemacht wurde, haben sich bereits die ersten Frühlingsboten bei der Parkleitung gemeldet. „Mal sehen, wie viele es noch werden?“, freut sich Kathrin Fredrich. „Auf jeden Fall werden zum Saisonauftakt am 18. April 2020 werden die ersten Patentulpen zu sehen sein.“

Von Markus Kniebeler