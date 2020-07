Rathenow

Es riecht nach Regen und Kindheitserinnerungen – nach satten Wiesen, blühenden Blumen und Seewasser. Es ist Ende Juli und das nasse Wetter legt einen grauen Schleier über den sonst so strahlenden Optikpark. Am Vortag lagen hier noch Familien in der Sonne, deren Kinder auf Klettergerüsten herum turnten, berichtet Katja Brunow, Pressesprecherin des Optikparks Rathenow.

Camera Obscura

Nur selten bleibt etwas nach der Landesgartenschau bestehen, doch der Optikpark findet großen Zuspruch seit 2007. Eine 8,5 Hektar große Oase mitten in der Stadt: Ein Ort zum Entspannen und Vergessen, mit Programm für die Kleinen und die Großen. Klettergerüste in Form von Diamanten oder eine Camera Obscura, in die jeder hineinlaufen und sein Negativbild begutachten kann.

Mini-Gewitter

Ein Regenhaus erklärt den Kindern das Gewitter. Schützen können sie sich mit Regenschirmen. Bunte Schirme hängen auch in den Bäumen über dem Picknick-Bereich. Neben Kinderparcours, Wasserspielplätzen und einer Hüpfburg, finden auf der Weißen Bühne auch regelmäßig kleine Konzerte und Lesungen statt. Momentan schmückt ein kleines weißes Zelt die Bühne, da sie nicht bespielt wird.

Aufsteller mit optischer Täuschung. Quelle: Optikpark

Über den gesamten Park verteilt, stehen Aufsteller, die mit der optischen Täuschung spielen. Überall im Park sind Gimmicks zu finden, um etwas neues zu lernen und zu erfahren.

Das Sonnensystem

Die Brücke über dem großen Karpfenteich stellt das Sonnensystem dar, in dessen Mitte die ehemaligen Tafeln der Weltzeituhr in Berlin zu bestaunen sind. Diese haben ihren Weg wieder zurück in die Heimat gefunden. „Die Wenigsten wissen, dass diese Tafeln hier in Rathenow geschmiedet wurden, bevor sie in Berlin ihren Platz fanden“, erzählt Brunow.

Tafeln und Tiere

Nicht nur die Tafeln sind nun im Optikpark zu sehen, auch Mäuse buddeln sich ihre Löcher in die Erde und Insekten lassen sich in den für sie präparierten Insektenhotels nieder. „Einmal musste ich mir einen anderen Weg suchen, weil sich mir eine Ringelnatter in den Weg legte“, lacht Brunow. Neben dem Tierreich, das sich offenbart, ist der Optikpark auch für jeden Pflanzenliebhaber ein Vergnügen.

Optikpark-Mitarbeiter Dieter Welzel bei der Arbeit in den Strahlenbeeten. Quelle: Markus Kniebeler

36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pflegen den Optikpark. Die Gärtnerinnen und Gärtner sorgen für ein Farbschauspiel der Extraklasse. Die Farbpyramiden säumen die Wege, die Beete strahlen in den hellsten Violett-, Orange- und Gelbtönen.

Der Fluchtort

Gerade in den Zeiten, in denen das Fernweh wächst, ist der Optikpark der perfekte Fluchtort – Eine Rundreise durch verschiedene Länder an nur einem Tag. Angefangen mit einem schönen Spaziergang auf der Flaniermeile, erinnern die Strandkörbe an eine Promenade der Côte d’Azur. Der Sand zwischen den Zehen und die Seenote in der Luft regen die Fantasie an.

Kaffee und Kuchen

Zu einem morgendlichen Spaziergang gehört ein heißer Kaffee, der in dem frisch renovierten Park Café serviert wird. Das Flair eines Central Park Cafés animiert die Menschen, eine geschmackvolle Tasse Kaffee und ein Stück Käsekuchen im Grünen zu genießen.

Platz für Schachspieler. Quelle: Optikpark

Nach so viel Entspannung ein kleines Abenteuer. Versteckt hinter dichten Bäumen erblicken außergewöhnliche Pflanzen das Licht dieser Welt. Um einen Blick auf die Bananenstauden und Orangenbäumchen zu werfen, müssen die Neugierigen einen Barfußweg überqueren, der von Schülerinnen und Schülern aus Rathenow entworfen wurde.

Liebe auf dem Rosenberg

Am Horizont zieht ein Leuchtturm die Aufmerksamkeit auf sich, der tatsächlich einst in Warnemünde Schiffen den Weg wies. Und weil es so schön ist, von Wasser umgeben zu sein, wird es nun etwas romantisch. Die Floßfahrt auf der Havel erinnert an eine Gondelfahrt durch die Kanäle Venedigs, überlaufene Brücken und Touristengruppen. Und statt der Pont Neuf in Paris noch mehr Gewicht anzuhängen, wird von nun an die Liebe auf dem Rosenberg in Rathenow besiegelt.

Das Regenhaus. Quelle: Optikpark

Mit Blick auf die zwei umschlungenen Herzen, mit vielen bunten Liebesschlössern, kann sich an einem sommerlichen Picknick erfreut werden. Bei einem Lichterspiel aus bunten Laternen geht eine Weltreise durch den Optikpark zu Ende. Für die Nacht gewappnet steht ein Sleeperoo-Zelt bereit, das noch von ferneren Orten träumen lässt.

Von Mariella Doblhofer