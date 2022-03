Wie soll die Rathenower Stadtverwaltung in Zukunft die alte Naturbadestelle an der Havel in Grütz einordnen? Dürfen hier auch Hunde baden? Darüber wird in Grütz diskutiert. Am kommenden Mittwoch will Ortsvorsteher Torsten Kenzler versuchen, die Wogen zu glätten.