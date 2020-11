Rathenow

Ein Pkw der Marke Peugeot ist am Donnerstag um 10.40 Uhr gegen einen Pkw Audi gefahren, der in der Straße Am Körgraben in Rathenow geparkt war. Die Unfallfahrerin informierte selbst die Polizei.

Die Beamten haben dann für den Nutzer des Audi eine Information hinterlassen, weil dieser nicht vor Ort war. Der Sachschaden insgesamt wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Von MAZ