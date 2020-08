Rathenow

Mit einem Konzert „ Edith Piaf und ihre Wegbegleiter – Französische Chansons“ innerhalb der beliebten Reihe „Klassik populär“ mit Ensembles und Solisten des Brandenburgischen Konzertorchesters Eberswalde lud das Kulturzentrum am Sonntagnachmittag zu seiner ersten Kulturveranstaltung seit dem Corona-Lockdown ein. Um die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten, wurde das Konzert in den Theatersaal verlegt.

Gut platziert

Es musizierten Sängerin Barbara Ehwald und Urs-Michael Theus, künstlerischer Leiter des Orchesters, am Flügel. Die rund 100 Gäste wurden mit entsprechendem Abstand zwischen und innerhalb der Reihen durch Mitarbeiter des Kulturzentrums platziert.

Anzeige

Eine besondere Sängerin

„Nachdem die letzte Veranstaltung am 14. März mit Udo-Jürgens-Chansons gestaltet wurde, hören Sie unter den besonderen Bedingungen, zum ‚Neustart’ französische Chansons mit der Berliner Opernsängerin Barbara Ehwald, die während ihres Studium zwei Jahre lang in Paris lebte“, begrüßte Urs-Michael Theus die Zuhörer.

Weitere MAZ+ Artikel

Urs-Michael Theus am Flügel. Quelle: Uwe Hoffmann

„Padam, padam“, eines der erfolgreichsten Chansons Piafs aus dem Jahr 1951, gehörte zu den ersten Chansons, die Barbara Ehwald interpretierte. „Milord“ (1959), für das Piafs Freund Georges Moustaki den Text schrieb, folgte. „ Edith Piaf (1915 bis 1963) wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Ihre Erfahrungen verarbeitete sie auch in ihren Chansons, die immer durch die Themen Drama, Schmerz, aber auch Liebe geprägt waren. Denn sie liebte das Leben“, so die Opernsängerin. „So entstanden viele starke und gefühlsintensive Lieder, die Edith Piaf, den ‚Spatz von Paris’, seit Mitte der 30er Jahre so erfolgreich werden ließ.“

Barbara Ehwald auf der Bühne. Quelle: Uwe Hoffmann

Die ärmlichen Verhältnisse in der Kindheit verbanden Piaf und Josephine Baker, von der Barbara Ehwald den Titel „Ich habe zwei Lieben“ sang. Lieder von Edith Piafs Wegbegleitern wie Gilbert Becaud, Georges Moustaki und Charles Trinets Hit „La mer“, zu dem Ehwald den deutschen Text schrieb, folgten.

Der Inbegriff

Als letzte Titel des Konzerts sang Barbara Ehwald Piafs Hymne an die Liebe „La vie en rose“ (1947) und „Non, je ne regrette rien“, dass Edith Piaf 1960 aufnahm und zum Inbegriff des französischen Chansons werden ließ.

Große Freude

Mit viel Applaus wurden Barbara Ehwald und Urs-Michael Theus am Ende von den vielen Stammgästen der Reihe „Klassik populär“ belohnt. „Ein tolles Konzert. Wir freuen uns so, dass wieder Kultur stattfindet“, so der Premnitzer Norbert Oelschläger, der mit seiner Frau das Konzert besuchte. „Ein tolles Konzert, aber auch viel Aufwand, so eine Veranstaltung unter Corona-Bedingungen zu organisieren“, lobte eine Rathenowerin. „Ich freue mich, dass jetzt hoffentlich wieder mehr Veranstaltungen im Kulturzentrum stattfinden werden.“

So geht es weiter

Das passiert bereits am 20. September, 15 Uhr, mit „Wein, Weib und Gesang“ und dem Brandenburgischen Konzertorchester Eberswalde. Karten gibt es noch telefonisch unter 03385/51 90 51 oder online unter www.kulturzentrum-rathenow.de. In der Reihe „Klassik populär“ musiziert das Streichquartett des Brandenburgischen Konzertorchesters Eberswalde am 31. Oktober, 15 Uhr, im Theatersaal zu „Eine kleine Streicherserenade“.

Von Uwe Hoffmann