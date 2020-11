Rathenow

Am Montag gegen 7.15 Uhr stießen an der Ecke Clara-Zetkin-Straße/ Göttliner Straße in Rathenow ein Pkw und ein Kleintransporter zusammen. Der Fahrer des Pkw hatte die Vorfahrt des Transporters nicht beachtet.

Bei dem Zusammenstoß ist niemand verletzt worden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 8.000 Euro geschätzt.

Von MAZ