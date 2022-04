Rathenow

Ein Pkw ist am Sonntagabend auf der Göttliner Chaussee in Rathenow mit einem Reh zusammengestoßen. Die Fahrerin des Wagen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als plötzlich das Tier die Fahrbahn kreuzte. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von circa 1500 Euro, es blieb aber weiterhin fahrbereit. Das Tier verendete vor Ort.

Von MAZonline