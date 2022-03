Rathenow: Plädoyer für eine autofreie Jederitzer Brücke

Rathenow

Die Jederitzer Brücke ist ein Dauerbrenner in den politischen Debatten der Stadt. Seit dem Dezember 2019, als der Verkehr wegen des maroden Bauzustandes von der Brücke verbannt wurde, wird die Frage erörtert, was mit der Brücke geschehen soll.

Beantwortet ist diese Frage noch nicht. Doch in den Diskussionen der vergangenen Monaten hat sich herauskristallisiert, dass eine große Mehrheit sich dafür ausspricht, die Brücke so herzurichten, dass sie wieder von motorisierten Fahrzeugen genutzt werden kann.

Kritik an einseitiger Betrachtung

Jens Gericke, stellvertretender Vorsitzender der Rathenower Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), hat zu dem Thema eine andere Meinung. „Diese Diskussion wird derzeit nahezu ausschließlich aus der Perspektive der Autofahrer geführt“, sagt er. Es drehe sich alles um die Frage, was getan werden muss, um diesen Übergang wieder verkehrstauglich zu machen. „Dabei sprechen sehr viele Argumente dafür, den motorisierten Verkehr endgültig von der Brücke zu verbannen.“

„Es ist schon kurios“, so Gericke. „Während im Angesicht der Klimakrise vielerorts Konzepte entwickelt werden, den innerstädtischen Autoverkehr zugunsten anderer Verkehrsarten zu reduzieren, dreht sich in der Rathenower Diskussion derzeit alles darum, dem Auto in der Stadt den Vorrang nicht streitig zu machen.“

Jens Gericke, stellvertretender Vorsitzender des ADFC Rathenow. Quelle: Markus Kniebeler

Vehement tritt Gericke der Behauptung entgegen, eine Instandsetzung der Brücke werde zu einer Entlastung des Stadtverkehrs beitragen. Das Gegenteil sei der Fall, sagt er. Und zitiert den ehemaligen Oberbürgermeister von München, Hans-Jochen Vogel, der 1972 sagte: „Das Auto mordet unsere Städte, wer Straßen sät, wird Verkehr ernten.“

Wissenschaftliche Studien zum Thema

Tatsächlich gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, die belegen, dass ein Ausbau des Straßennetzes in einer Region dazu führt, dass der Autoverkehr dort zunimmt. Gericke führt eine Studie Matthew Turners an, seines Zeichens Professor für Wirtschaftswissenschaften an der University of Toronto, der mit seinem Kollegen Gilles Duranton den Zusammenhang zwischen Straßenbau und Verkehrsaufkommen am Beispiel der Vereinigten Staaten empirisch untersucht hat. „Eine Verdoppelung der Straßen“, so bringe Turner das Ergebnis auf den Punkt, „verdoppelt den Verkehr.“

Dieser Effekt trifft Gericke zufolge aber auch auf andere Verkehrsarten zu. „Werden Straßen ausgebaut, nimmt der Kfz-Verkehr zu. Wird die Schiene ausgebaut, fahren mehr Menschen mit der Bahn. Wird die Rad-Infrastruktur verbessert, wird mehr Rad gefahren“, zitiert er den österreichischen Verkehrs-Experte Michael Schwendinger.

Radfahren in der Rathenower Innenstadt ist nicht ganz ungefährlich. Quelle: Markus Kniebeler

Auch in Rathenow könne man Alternativen zum Autoverkehr fördern, wenn man es denn wolle. Die Tatsache, dass in der Innenstadt weniger Menschen mit dem Rad unterwegs seien, hänge auch damit zusammen, dass das Radfahren gefährlich und die Wege zum Teil in miserablem Zustand seien. Immerhin werde mit dem geplanten Ausbau der Radwege in der Curlandstraße und im Friedrich-Ebert-Ring ein Schritt in die richtige Richtung gemacht.

Städte müssen lebenswerter werden

Gericke betont, dass es ihm nicht darum gehe, das Auto aus der Innenstadt zu verbannen. Aber es sei an der Zeit, Fußgängern, Radlern und dem öffentlichen Personennahverkehr mehr Platz zu gewähren. Seit 70 Jahren werde Verkehrspolitik fast ausschließlich auf die Bedürfnisse der Autofahrer abgestimmt. Um Städte nicht nur klimafreundlicher, sondern auch lebenswerter zu machen, sei es notwendig den Autoverkehr nicht zu verbannen, aber zu reglementieren.

„Wenn die Menschen merken, dass es komfortabel und sicher ist, innerstädtische Strecken mit dem Rad zu absolvieren, werden sie das tun“, sagt er. Die Politik habe es in der Hand, dafür die Voraussetzungen zu schaffen.

Von Markus Kniebeler