Pläne für Industriebrache in Sicht

Rathenow

Vor einigen Jahren wurden an der Ostseite der Brandenburger Straße zwölf Kastanien gefällt. Daran kann sich Rolf Stiel noch gut erinnern. „Heute stehen dort nur fünf Bäume. Ich frage mich, wann die anderen endlich nachgepflanzt werden“, erklärte Stiel am Lesertelefon.

Rathenows Bauamtsleiter Matthias Remus geht davon aus, dass der Anrufer die Bäume meint, die einst parallel zur Brandenburger Straße standen und im Zuge der Abrissarbeiten in der Bergstraße weichen mussten.

„An dieser Stelle haben wir einige Bäume nachgepflanzt. So lange aber nicht klar ist, was mit dem Grundstück passiert, werden wir hier auch keine weiteren Bäume pflanzen. Unser Ziel ist ja, das Gelände wieder zu bebauen“, so Remus.

Lösung für ROW-Brache noch in 2020

Und noch eine Frage hat Rolf Stiel. Schon mehrfach hatte er sich erkundigt, wann der Schandfleck im Stadtzentrum, die Industriebrache an der Wilhelm-Külz-Straße/Ecke Bergstraße, ein früherer ROW-Gebäudekomplex verschwindet.

Im Sommer 2018 hatte Rathenows Bauamtsleiter auf Stiels Nachfrage verkündet, dass etwas Bewegung in die Sache gekommen sei. Von Gesprächen der Stadt mit dem Eigentümer war die Rede und ersten Ideen zur Entwicklung des Areals.

Auf eine erneute Anfrage im Juli 2019 erklärte Matthias Remus, dass es noch immer keine Pläne für das ehemalige ROW-Gebäude gibt. Es würden aber Gespräche mit dem Eigentümer laufen. „Wie ist heute, ein halbes Jahr später der Stand der Dinge?“, möchte Stiel wissen.

„Die Verhandlungen laufen noch immer. Die Zuständigen sind inzwischen aber recht weit. Wir sind regelmäßig in Kontakt und können deshalb sagen, wir sind optimistisch und gehen davon aus, dass eine Lösung bald präsentiert werden kann“, erklärte Matthias Remus. Auf einen Zeitpunkt will er sich noch nicht festlegen, es geht aber aus, dass es noch in diesem Jahr dazu kommen wird.

Von Christin Schmidt