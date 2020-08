Rathenow

Die Polizei ermittelt nach einer Demonstration, bei der die Rückkehr des suspendierten Schulleiters Frank Gens in sein Amt gefordert wurde, gegen die Verantwortlichen. Das bestätigte die Sprecherin der Polizeidirektion in Brandenburg an der Havel, Stefanie Wagner-Leppin.

Fehlender Abstand

Offenbar war die Kundgebung nicht angemeldet. Zudem trugen die Demonstranten allesamt keinen Mundschutz und hielten sich auch nicht an die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln, die bei solchen Demonstrationen geboten wären. Mund-Nasenmasken trugen lediglich einige Politiker der SPD, die das Gespräch mit den Eltern gesucht hatten.

Anzeige

Suche nach Organisatoren

Wer genau für die Demonstration verantwortlich ist, ist in dem Aufruf, dem sich später auch AfD und NPD angeschlossen haben, nicht zu erkennen. Unbestätigten Mitteilungen zufolge war die Kundgebung erst angemeldet, doch sei die Anmeldung zurückgezogen worden. Es ist nicht belegt, ob das tatsächlich so war.

Weitere MAZ+ Artikel

Frank Gens, suspendierter Leiter der Jahngrundschule Rathenow. Quelle: Markus Kniebeler

Gegen 7.15 Uhr tauchten am Montag zwei Polizeibeamte auf, die sich nach einem Verantwortlichen durchfragten. Wenig später verschwanden die Schülerinnen und Schüler in den Klassenräumen. Wie viele Personen tatsächlich zu der Kundgebung gekommen waren, konnte man nicht feststellen. Viele Eltern brachten lediglich ihre Kinder in die Schule oder die Schülerinnen und Schüler kamen allein.

Mediziner widerspricht

Frank Gens selbst hat am Montag in einem TV-Interview mit dem RBB erneut betont, es sei ihm ausschließlich um die Gesundheit der Kinder gegangen. Das Tragen des Mund-Nasenschutzes – zumal bei heißen Temperaturen – bezeichnete er als gesundheitsschädlich. Dem widersprechen allerdings Mediziner.

Die Weigerung

Der Schulleiter hatte in der Woche zuvor deutlich gemacht, dass er sich im Zusammenhang mit der Verordnung zum Tragen des Mund- und Nasenschutzes nicht an seine Dienstpflicht gebunden sieht. Das Bildungsministerium hatte am Montag eine Mitteilung in Umlauf gebracht, in der klar gemacht wird, dass auch in der Jahn-Grundschule ein Mund- und Nasenschutz zu tragen ist.

Heftige Debatten vor dem Schulgebäude. Quelle: Joachim Wilisch

Ob es weitere Demonstrationen gibt, bei denen die Rückkehr von Frank Gens auf seine Position gefordert wird, steht nicht fest. Das staatliche Schulamt und das Bildungsministerium leiten nun ein dienstrechtliches Verfahren ein. Unklar ist auch, ob sich Frank Gens gegen seine Suspendierung zur Wehr setzen will.

Unbedingt klagen

Ein Berliner Rechtsanwalt empfiehlt derweil, der Schulleiter solle klagen. Alle Corona-Verordnungen des Landes seien unwirksam. Der Grund: in den Verordnungen sei die Rechtsgrundlage, also das Gesetz aufgrund dessen die Verordnung erlassen wird, unvollständig zitiert. Gegen eine Verordnung, die unwirksam sei, könne man nicht verstoßen, so der Anwalt.

Pro und Contra

In den Sozialen Medien wird die Debatte inzwischen auch mit aller Härte geführt. Es beteiligen sich jene, die Frank Gens als Schulleiter wieder haben wollen sowie Corona-Leugner und solche, die sich grundsätzlich gegen den Mund-Nasenschutz wenden. Es gibt aber auch Befürworter der Pflicht, den Mund- und Nasenschutz zu tragen.

Von Joachim Wilisch