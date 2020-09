Rathenow

Am Montagabend musste sich die Polizei in Rathenow um eine offenbar hilflose Person kümmern, die im Wasser des Stadtkanals gesichtet wurde.

Zeugen hatten die Polizei am Montagabend darüber informiert. An der Stadtschleuse in Rathenow befinde sich eine Person im Wasser. Die Beamten stellten eine vollständig bekleidete Frau feststellen, die sich zunächst im Wasser im ufernahen Bereich aufhielt und offenbar unterkühlt war.

Die Polizisten alarmierten den Rettungsdienst und die Feuerwehr und versuchten die Frau zu überzeugen, freiwillig aus dem Wasser zu kommen. Als die Frau jedoch immer weiter ins Wasser ging, folgte ihr ein Polizeibeamter. Ihm gelang es schließlich, die Frau gemeinsam mit den Rettungssanitätern aus dem Wasser zu holen.

Sie wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht. Es handelt sich um eine 62-jährige Berlinerin. Der durchnässte Beamte wechselte nach dem Einsatz seine Uniform und setzte seinen Dienst fort.

