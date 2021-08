Rathenow

Am frühen Montagmorgen stoppten Polizeibeamte in der Fraunhofer Straße in Rathenow einen Ford. Bei der Kontrolle der Fahrerin wurde in der Atemluft der 41-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,6 Promille.

Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren wegen Fahrens unter Alkohol eingeleitet.

Von MAZonline