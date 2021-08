Rathenow: Polizei zieht gleich mehrere alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr

Nachdem sie in mehreren Fällen Alkoholgeruch wahrnahmen, führten die Beamten der Polizei in Rathenow am Sonnabendabend entsprechende Tests durch. Sowohl bei einem 57-jährigen Kleinkraftfahrer als auch bei einem 43-jährigen Autofahrer stellte sich heraus, dass diese alkoholisiert am Lenkrad saßen.