Rathenow: Postbank will ihre Filiale schließen

Vor vier Jahren gingen schon einmal Gerüchte um, dass die Postfiliale an der Wilhelm-Külz-Straße 1 in Rathenow schließen würde. Nichts Wesentliches hat sich aber seitdem für die Einwohner geändert. Die Post ist nach wie vor da mit dem Angebot, das sie seit Jahren hat. Damals hatte die Deutsche Telekom als Eigentümer des Grundstücks lediglich den Plan, die Immobilie zu verkaufen. Diesmal sieht es aber anders aus.

Wieder einmal wird in diesen Tagen davon gesprochen, dass „die Post“ in Rathenow zum Jahresende schließen würde. Als Quelle der Gerüchte werden diesmal sogar Beschäftigte des Unternehmens genannt. Manches an den Behauptungen stimmt nicht, etwas ist aber auch richtig.

Die Postbank hat beschlossen, ihre Filiale in Rathenow zu schließen. Das bestätigt auf MAZ-Nachfrage Hartmut Schlegel, Pressesprecher der Postbank in Bonn, die zur Deutschen Bank gehört. „Seien Sie versichert, dass wir uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht haben“, betont er, „auch wenn es auf den ersten Blick anders scheint, rechnet sich eine Filiale nicht mehr überall.“ Das sei leider auch in Rathenow der Fall.

Um die Bedeutung besser zu verstehen, muss man wissen, dass die Postbankfiliale alle Postdienstleistungen für die Bürger mit erledigt, die derzeit dort angeboten werden.

Aktuell gebe es noch keinen konkreten Schließungstermin, teilt Hartmut Schlegel mit. Der Postbank sei es wichtig, dass die Bargeldversorgung der Kunden und die Versorgung mit Postdienstleistungen weiter sichergestellt sind. Deshalb bleibe die Postbank-Filiale „bis auf weiteres geöffnet“. Das ändere jedoch nichts an der Entscheidung, die Filiale bis Mitte kommenden Jahres zu schließen.

In den folgenden Wochen will die Postbank über weitere Details der geplanten Schließung in Rathenow mit einer Pressemitteilung informieren.

„Wie alle Banken beobachtet auch die Postbank, dass sich der Markt sowie das Verhalten der Kunden in Zeiten der Digitalisierung verändern“, erklärt Hartmut Schlegel. Darauf stelle sich das Unternehmen ein, indem es für seine Kunden unterschiedliche neue Filialformate mit differenzierten Produkt- und Serviceangeboten entwickle. Zudem werde kontinuierlich das Filialnetz hinsichtlich seiner Wirtschaftlichkeit und Optimierungsmöglichkeiten überprüft.

Das Angebot an Post- und Paketdienstleistungen bleibe in Rathenow auch in Zukunft bestehen, versichert der Pressesprecher der Postbank. Es werde künftig durch den Kooperationspartner Deutsche Post sichergestellt sein.

Die Deutsche Post DHL, die in dem 3.300 Quadratmeter großen Gebäude an der Wilhelm-Külz-Straße ihren hiesigen Zustellstützpunkt hat, will diesen auch nicht zum Jahresende schließen. Anke Blenn von deren Pressestelle in Berlin teilt dazu mit, dass aufgrund der stark gestiegenen Paketmengen im Weihnachtshochbetrieb zeitweise sogar noch zusätzliche Räume in einem ehemaligen Rathenower Autohaus angemietet worden sind. Sonst wäre die Platzsituation im gegenwärtigen Zustellstützpunkt zu beengt gewesen.

„Perspektivisch avisieren wir jedoch durchaus eine Veränderung des bisherigen Zustellstützpunktes“, verrät Anke Blenn, „da wir davon ausgehen, dass die Sendungsmengen von Päckchen, Paketen und Warensendungen – und der damit einhergehende Platzbedarf bei der Zustellvorbereitung – weiter zunehmen werden.“ Einen genauen Zeitplan oder eine konkrete Planung hierfür gebe es momentan aber noch nicht.

