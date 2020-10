Rathenow: ROW-Brache wird auf Schadstoffbelastung untersucht

Rathenow

Auf dem ROW-Areal hinter dem Rathenower Rathaus finden derzeit Untersuchungen statt, die Aufschluss über mögliche Schadstoffbelastungen im Boden geben sollen.

In der vergangenen Woche hatten Vermesser nach Abstimmung mit dem Umweltamt des Kreises 42 Stellen auf dem Areal markiert. Seit Montag nimmt eine Spezialfirma im Auftrag der Grundstückseigentümer eine so genannte Bodenluft-Messung vor. Dazu werden an den festgelegten Messpunkten Bohrungen vorgenommen. Ziel ist es, die im Boden gespeicherte Luft, auch Bodengas genannt, zu gewinnen und auf mögliche Schadstoffe zu untersuchen.

Verdachtsfläche seit 1991

Das Areal gilt laut Altlastenkataster des Kreises Havelland seit 1991 als Verdachtsfläche. Die Vermutung: In der Zeit, als hier die optische Industrie in vollem Gange war, könnten chemische Stoffe in den Boden gelangt sein. Vor einer Bebauung der Flächen muss nun geklärt werden, ob es eine Belastung gibt. Ansonsten könnte es im B-Plan-Verfahren zu Komplikationen kommen.

Brache in der Innenstadt Das ehemalige ROW-Gelände hinter dem Rathenower Rathaus ist rund 26000 Quadratmeter groß. Der Fielmann AG gehören rund 15000 Quadratmeter. Das Grundstück der Optikquartier Rathenow GmbH hat 11000 Quadratmeter. In dem Quartier sollen 80 Wohnungen entstehen. 60 in den Askania-Gebäuden an der Geschwister-Scholl-Straße und 20 in einem Neubau an der Ecke Berliner Straße/ Friedrich-Engels-Straße. Außerdem geplant: Ein Edeka-Center mit 2300 Quadratmetern Verkaufsfläche; ein Lidl-Markt und ein Drogeriemarkt. Etliche Gebäude, darunter der sogenannte Block 060 an der Berliner Straße, sollen abgerissen werden.

Eigentümer des rund 26 000 Quadratmeter großen Areals sind die Optikquartier Rathenow GmbH und die Fielmann AG. Einem gemeinsam entwickelten Nutzungskonzept zufolge soll auf der Industriebrache ein lebendiges Stadtquartier entstehen.

Abriss, Neubau und Sanierung

Dazu sollen Teile des Ensembles – darunter der 060-Block an der Berliner Straße – abgerissen werden. In den Gebäuderiegel an der Geschwister-Scholl-Straße sollen 60 moderne Wohnungen hineingebaut werden. Außerdem ist auf dem Eckgrundstück Berliner Straße/ Friedrich-Engels-Straße der Bau eines fünfstöckigen Wohn- und Geschäftshauses geplant – mit bis zu 20 modernen Wohnungen.

Für die Freiflächen sind drei Verkaufsmärkte vorgesehen: Ein Edeka-Center mit 2300 Quadratmetern Verkaufsfläche; ein 1400 Quadratmeter großer Lidl-Markt und ein Drogeriemarkt.

An 42 Messpunkten werden Bohrungen vorgenommen, um das Bodengas zu untersuchen. Quelle: Markus Kniebeler

Nach Auskunft von Christian Wernicke, Geschäftsführer der Optikquartier Rathenow GmbH, die im Sommer 2018 das Askania-Gelände gekauft hat, ist die derzeit laufende Untersuchung die letzte, mit der nach potenziellen Schadstoffen geforscht wird.

Bereits im Jahr 2017 sei das Grundwasser unter dem Areal untersucht worden – ohne Befund. Und auch bei der Analyse von Bodenproben im vergangenen Jahr seien keine schwerwiegenden Belastungen festgestellt worden.

Fällt das Ergebnis der Bodenluft-Messung ebenso aus, dann sind zumindest in Sachen Umweltverträglichkeit für das Bauvorhaben die größten Hürden genommen.

Fertigstellungstermin verschoben

Allerdings wird sich die Fertigstellung des Optikquartiers verzögern. Als die beiden Grundstückseigentümer im vergangenen Sommer das Projekt vorstellten, nannten sie das Jahr 2022 als Termin für die Fertigstellung. Dann allerdings folgten Monate des Stillstandes. Offenbar hakte es bei den Verhandlungen zwischen der Fielmann AG und dem Lidl-Konzern über die Nutzung des Grundstücks. Es gibt aber die berechtigte Hoffnung, dass nach der derzeitigen Untersuchung Schwung in die Sache kommt.

Gemeinsame Entwicklung

Fest steht, dass die beiden Eigentümer – die Optikquartier Rathenow GmbH und die Fielmann AG – das Vorhaben gemeinsam realisieren wollen.

„Wir wollen ein Stadtquartier entwickeln, das eine einheitliche Handschrift trägt“, hatte Christian Wernicke bereits im Frühjahr gesagt. Außerdem seien Fragen zu klären, bei der sich die Eigentümer abstimmen müssen. Das reiche von der Zuwegung zum Gelände über das Einhalten von Abstandsflächen bis zur Ausweisung der Pkw-Stellplätze. Da mache es Sinn, das B-Plan-Verfahren gemeinsam anzugehen. Zwar werde man den ursprünglichen Zeitplan nicht halten können, so Wernicke. Aber an der grundsätzlichen Absicht, die Brache in ein attraktives Stadtviertel zu verwandeln, habe sich nichts geändert.

Von Markus Kniebeler