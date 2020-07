Rathenow

Den Diebstahl ihres Fahrrades musste eine Anwohnerin der Steinstraße in Rathenow am Montagvormittag feststellen. Unbekannte hatten das Damenrad vermutlich in der vorhergegangenen Nacht aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses entwendet.

Wie die Diebe in das Wohnhaus gelangten, muss noch geklärt werden. Polizisten nahmen Strafanzeige auf und leiteten die Fahndung nach dem Zweirad ein. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 700 Euro.

Von MAZ