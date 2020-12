Rathenow

Der 82-jährige Radfahrer, der am Donnerstag gegen 10.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Körgraben in Rathenow schwer verletzt wurde, ist an den Folgen gestorben. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Der Radfahrer hatte in Höhe des Rideparks plötzlich vom Radweg auf die Fahrbahn gewechselt. Ein Pkw-Fahrer konnte noch ausweichen und einen Zusammenstoß verhindern. Der Radfahrer kam aber trotzdem zu Fall und wurde schwer verletzt.

Von MAZ