Rathenow

Ein 17-jähriger Radfahrer hat am Dienstag in Rathenow den Zusammenstoß mit einem Pkw unverletzt überstanden. Gegen 18.15 Uhr war er vom Fahrer des Autos beim Verlassen eines Grundstückes an der Kleinen Hagenstraße übersehen worden. Der Sachschaden blieb gering.

Von MAZ